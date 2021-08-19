Mutlu bir ilişki için bu detaya dikkat! Partnerinize iltifat etmekten çekinmeyin

İltifat edenlerden misiniz, iltifat alınca mutlu olanlardan mı? Herkes iltifat karşısında mutlu olur ama konu güzel sözcükleri söylemeye geldiğinde biraz tutuk olur. Mutlu bir ilişkinin sağlıklı iletişimle ilerlediğini düşünürsek sözcüklerin öneminin büyük olduğunu görebiliriz.

Kadınların erkeklerden daima iltifat ve ilgi beklemesi ilişki içinde olması gereken bir durumdur. Yapılan araştırmalarda erkeklerin de güzel sözcükleri duymaktan hoşlandığı ve gerek özel gerekse iş yaşamlarında motive oldukları görülmüştür. Peki erkeğe nasıl iltifat edilmeli?

ÇOK ZEKİSİN

Yakışıklılığın gelip geçici, zekanın her zaman kurtarıcı olduğunu göz önünde bulundurursak partnerinize zekası konusunda iltifat edebilirsiniz. Erkekler bu iltifat karşısında kendine daha çok güvenecek ve özellikle iş yaşamında daha çok başarılı olacaklardır.

BU KIYAFET SANA ÇOK YAKIŞIYOR

Güzel görünmek herkes için önemlidir. Özel bir geceye hazırlandığımızda veya sevdiğimiz bir elbiseyi giydiğimizde aldığımız iltifat bizi yükselttiği gibi partnerinize edeceğiniz iltifat da ona iyi gelecektir.

YAŞINI GÖSTERMİYORSUN

Yaş almak, yaşlı görünmek kadınlar kadar erkekler için de büyük bir sorundur. Her erkek daima fit ve yakışıklı görünmek, bulunduğu yaştan daha genç görünmek ister. Onların bu çabalarını fark edip güzel birkaç cümle ile motivasyonlarını artırabilirsiniz.

MÜKEMMELSİN

Hiç kimse kusursuz değildir ancak birçok kişi mükemmele yakın olmak için çabalar. Bu durum erkekler için de geçerlidir. Sizi mutlu eden, sizi yükselten partnerinize söyleyeceğiniz bir kelime bile ilişkinizin dinamiğini artıracaktır.

ESPRİ YETENEĞİNİ SEVİYORUM

Doğru yerde ve doğru zamanda yapılan şakalar, ince espriler kadınları daima mutlu eder. Neşeli insanların çevrelerine saçtığı ışık inkar edilemez bir gerçektir. Siz de partnerinizi bu konuda teşvik edip daha güzel anlar yaşayabilirsiniz.

GÜÇLÜSÜN

Yaratılıştan bu yana erkek güçlü olmaya önem vermiş, hayatta kalabilmek için güçlü olmak gerektiğine inanmıştır. Gücün sadece fiziken değil ruhsal olarak da bir bütün olduğunu düşünürsek partnerinizin güçlü özelliklerine iltifat edip onun hayata karşı duruşunu olumlu yönde etkileyebilirsiniz. İş hayatında yaşadığı bir sorunu çözmesi, evdeki herhangi bir şeyi onarması veya size her destek olması onun güçlü olduğunun göstergesidir.

SENİ ÇOK BEĞENİYORUM

Beğenilmek ve bunu sevdiği kişiden duymak erkekler için çok önemlidir. Kişiyi; davranışıyla, hayata bakışıyla, fiziğiyle veya mücadeleleriyle genel olarak düşündüğünüzde, onu beğendiğinizi dile getirmeniz kişinin size karşı olan duvarlarını yıkar ve sağlıklı bir iletişimin yolunu açmış olur. Mutlu bir birliktelik için çiftlerin birbirine karşı saygılı, şeffaf ve destekleyici olması gerektiğini unutmamak gerekir.



