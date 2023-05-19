Mutlu çiftlerin yapmaktan zevk aldığı 8 şey! En az 3 tanesini yapıyorsanız...

İlişkileri sürdürebilmek gün geçtikçe daha zorlu hale geliyor. İnsanlarda artan güvensizlikler ve özel hayata yapılan müdahaleler birlikteliklerin bitmesine sebep oluyor. Ancak beraberken yapılan etkinlikler ve alışkanlıklar ilişkinizin çok daha sağlıklı ve mutlu olmasını sağlayabiliyor. Uzmanlar mutlu ilişkisi olan kişilerin aynı şeyleri yaptığını paylaşıyor. Aşağıda yer alan davranışlardan en üçünü yapıyorsanız ilişkiniz birçok ilişkiye göre çok daha sağlıklı ve mutlu demektir.
Kişisel hobilerinizin olması her biriniz için harika olsa da, bir çift olarak eğlenecek bir şeyler bulmanız da önemlidir. Belirli bir spor yapmaktan veya birlikte film izlemekten herhangi bir şey olabilir. Bir aktivite seçin ve taahhüt edin. İkinizin de bunu normal rutininizin bir parçası haline getirmeniz ve en önemlisi birlikte eğlenmeniz ve kaliteli zaman geçirmeniz önemlidir.
Mutlu çiftler inanılmaz bir yakınlığı paylaşırlar ama aynı zamanda sınırları aşmamayı da bilirler. Sevdiğiniz kişinin alanına saygı duymak ve onlara nefes almaları için alan vermek, neşeli bir ortaklık için çok önemlidir. Bir ilişkide boğulmuş veya kapana kısılmış hissetmek ikiniz için de olumsuzdur.
Aşırı süslü bir şey olmak zorunda değil. Bir hafta sonu kaçamağı olabilir veya paranız kısıtlıysa, sahilde veya dağlarda bütün bir gün olabilir. Buradaki fikir, gündelik kaygılardan ve olası çatışmalardan uzakta, gevşemek ve birlikte kaliteli zaman geçirmektir. Çevredeki bir değişiklik her zaman canlandırıcı bir olasılıktır.
Bir sorun varsa, hemen çözün. Şişeye koymayın ve her şeyin kendi kendine çözülmesini beklemeyin. Bu tür bir tutum sadece kızgınlığa yol açar. Olgun çiftler sorunlarını konuşurlar ve kin beslemezler. Akıl sağlığınız size teşekkür edecek.
Bu kulağa bariz gelebilir, ancak eşinizin sizin için ne kadar önemli olduğunu düzenli olarak iletmek çok önemlidir. Onları ne kadar sevdiğinizi ve takdir ettiğinizi anlamlı bir şekilde söylemek sizi daha da yakınlaştırabilir. Kulağa otomatik veya boş gelmemek için kendinizi ciddiyetle ifade etmeniz önemlidir.
Hobileri ve ilgi alanlarını paylaşmak, birbirinden bağımsız yaşamlara sahip olmak kadar önemlidir. Partnerinizi sadece sizin bir uzantınız olarak değil, kendi fikirleri ve özlemleri olan tamamen bağımsız bir kişi olarak kabul etmek, sağlıklı bir ilişkideki en kritik şeylerden biridir. Sevdiğiniz kişiyi eşsiz bir birey olarak tanıyın ve doğru yolda olacaksınız.
Rutinlerdeki farklılıklar nedeniyle her öğünü paylaşmak imkansızsa, günde en az bir öğünü birlikte yemeye çalışın. Ve birbirinizin arkadaşlığından gerçekten keyif alın. Orada öylece oturup telefonunuzda gezinmeyin. Birbirinize tüm dikkatinizi verin, günlerini sorun, hafta sonu için planlar yapın, vs. Partnerinizle her fırsatta kaliteli zaman geçirmek asla kötü bir fikir değildir.
Partnerinizin umutlarını ve hayallerini desteklemek, sevildiğini ve önemsendiğini hissetmesini sağlayacaktır. Mutlu çiftler birbirlerinin özlemlerini dinler ve birbirlerini neşelendirir. İşler yolunda gitmediğinde ve zor zamanlarda da birbirlerinin yanında olurlar.