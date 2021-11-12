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  4. Müzik festivalinde izdiham! Ölü sayısı 9'a yükseldi

Müzik festivalinde izdiham! Ölü sayısı 9'a yükseldi

12.11.2021 01:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Texas eyaletine bağlı Houston kentinde 5 Kasım'da düzenlenen Astroworld Festivali'nde izdiham nedeniyle yaralanan 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı sayısının 9'a çıktığı açıklandı.

Müzik festivalinde izdiham! Ölü sayısı 9'a yükseldi

Festivalde ağır yaralanan Bharti Shahani'nin ailesinin avukatı, Shahani'nin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ÖLÜ SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Üniversite öğrencisi olan 22 yaşındaki Shahani'nin ölümüyle festivaldeki izdiham nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9’a çıktı.

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ORGANİZATÖRLERİN SORUMLU OLDUĞUNU SAVUNDU

Olay sırasında Shahani'nin yanında bulunan kuzeni Mohit Bellani, festival için fazla bilet satıldığını, biletsiz yüzlerce kişinin içeri alındığını ve güvenlik ve tıbbi müdahale ekiplerinin deneyimsiz olduğunu söyleyerek olaydan organizatörlerin sorumlu olduğunu savundu.

NE OLMUŞTU?

Houston'daki Astroworld Festivali'nde 5 Kasım Cuma yerel saatle 21.00'de rapçi Travis Scott'un sahne aldığı sırada yaşanan izdihamda 8 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı.

Scott, izdihamın ardından yaptığı açıklamada, en küçüğü 14 yaşında olan kurbanların ailelerine yardım etmeye çalıştığını söylemişti.

Konserde yaralanan bir kişi, Scott ve birlikte sahneye çıkan şarkıcı Drake'i kalabalığı kışkırtmakla suçlayarak 1 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı. (AA)

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