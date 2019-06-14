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Müzikalle öğrencilerine İngilizceyi sevdirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 11:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'te öğrencilerinin İngilizceye ilgisini artırmak isteyen öğretmen, müzikalle bu amacına ulaştı - 3 aydır derslerde ve hafta sonu kurslarında farklı karakterlere bürünüp müzikal sahneleyen öğrenciler, İngilizce öğrendi ve eğlenceli vakit geçirdi - İngilizce öğretmeni Yasemin Munis: "Eğlenerek öğrendikleri için inanılmaz bir gelişim gösterdiler. Bu sayede öz güveni eksik öğrencilerim bile kendilerini rahatlıkla ifade etmeye başladı" - Öğrencilerden Şeyma Ceren Aydın: "Müzikal sayesinde daha iyi İngilizce konuştuğumu, öğrendiğimi, öğrenirken de zevk aldığımı fark ettim. Daha kolay öğrenebiliyorum"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te öğrencilerinin İngilizceye ilgisini artırmak isteyen öğretmen, müzikalle bu amacına ulaştı.

Derslerde ve hafta sonu kurslarında 3 aydır birbirinden farklı karakterlere bürünüp müzikal sahneleyen öğrenciler hem İngilizce öğrendi hem eğlenceli vakit geçirdi.

Okulda hayata geçirilen "İngilizce Tiyatro ve Müzikali" projesiyle İngilizcelerini geliştiren öğrenciler, eğitimlerini "Matilda Müzikal Şarkısı"nı sahneleyerek noktalayacak.

Gaziantep'teki Fuat Şimşek Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Yasemin Munis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe başladığından bu yana öğrencilerine İngilizce müzikal yaptırma hayali kurduğunu söyledi.

Eğitim sırasında öğrencilerinin bir kısmının şarkıyla bir kısmının da oyunla kendilerini ifade etmeyi seçtiğini dile getiren Munis, güzel bir faaliyete imza attıklarını ifade etti.

- "Eğlenerek öğreniyorlar"

Öğrencilerin gelişimine yön vermeye çalıştıklarına belirten Munis, şöyle devam etti:

"İngilizceyi öğrenebilmeleri için sevmeleri gerek. Biz de kendilerini daha iyi ifade edebilecekleri eğitimi vermeye çalışıyoruz. Gerçekten çocuklar hızlı öğreniyor. Eğlenerek öğrendikleri için inanılmaz bir gelişim gösterdiler. Bu sayede öz güveni eksik öğrencilerim bile kendilerini rahatlıkla ifade etmeye başladı. Gelecek yıl birinci dönemden itibaren bir yıllık bir eğitim bunu hayata geçireceğim. Ders sırasında da bir konuyu işledikten sonra ikili diyaloglar veriyorum. Çocuklar sınıf ortamında canlandırıyorlar. Bu şekilde severek öğreniyor. Farklı bir karaktere büründükleri için öz güvenleri artıyor, çekingenliklerini atıyorlar."

- "Artık kelimeleri anlayabiliyorum"

6. sınıf öğrencisi Hilal Turan ise öğretmeni ile İngilizcelerinin geliştiğini anlatarak, "Çok faydalı oluyor. Oynadığımız oyunlarla renkler hakkında daha çok bilgi sahibi oldum. Eskiden İngilizce konuşamıyordum artık kelimeleri anlayabiliyorum. İngilizcemi geliştireceğim." dedi.

Şeyma Ceren Aydın da müzikal sayesinde kendisini çok geliştirdiğini ifade ederek, "Müzikal sayesinde daha iyi İngilizce konuştuğumu, öğrendiğimi, öğrenirken de zevk aldığımı fark ettim. Daha kolay öğrenebiliyorum. Bunu daha da geliştirmeye çalışacağım." diye konuştu.

Beste Özkaya da İngilizcesinin pek iyi olmadığını belirterek, müzikal sayesinde kendisini geliştirmeye başladığını kaydetti.

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