Myanmar ordusuna Arakan'da operasyonlara son verme çağrısı

Burma İnsan Hakları Ağı (BHRN), Myanmar ordusundan Arakan eyaletinde sivillerin yaşadığı bölgelerde operasyonlara derhal son vermesini istedi.

Merkezi Londra'da bulunan BHRN'nin İcra Direktörü Kyaw Win, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Myanmar ordusunun, sivillerin güvenliği ve insan yaşamına riayet etmediğini belirterek, "Bu özellikle ülkedeki azınlıklar için geçerli. Arakan eyaletinde etnik Arakanlar ve Rohingyalar, bu acımasızca ihmalin kanıtı." ifadesini kullandı.

Win, uluslararası topluma, sivillerin daha fazla zarar görmesini önlemek için Arakan Ordusu örgütüyle ateşkes konusunda Myanmar yönetimine baskı yapması çağrısında bulundu.

Açıklamada, son dönemde Arakanlı 20 bin köylünün yerlerinden edildiğine işaret edildi.

Arakan eyaletinde Arakan Ordusu örgütüyle güvenlik güçleri arasında ocaktan bu yana çatışmalar yaşanıyor.

Arakan Ordusu örgütü, eyalette özerklik talebiyle silahlı eylemler düzenliyor. Örgüt daha önce Kaçin ve Şan eyaletlerinde de Myanmar askerleriyle çatışmalara girmişti.