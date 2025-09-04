MYNET ÖZEL | Yaz lekeleri cildinizde çukur kazmasın! Leke tedavisinde en sık görülen 6 yanlış! Evde leke tedavisi yapılır mı? Uzman isim uyardı…

Rastgele kullanılan ürünler, sosyal medyadan görülen tarifler… Cilt uzmanı Burcu Ürge, yanlış uygulamaların lekeleri daha da koyulaştırdığını söylüyor: 'Önce bariyerini onar, sonra lekenı sil.'

LEKE Mİ, CİLT TONU EŞİTSİZLİĞİ Mİ?

Ürge’ye göre aynada gördüğümüz koyulukların tamamı leke değil. Özellikle dudak kenarındaki koyulukların büyük kısmı, aslında ağda sonrası oluşan yüzeysel yanıklar.

Bunlar arasında en sık gördüğümüz türler:

Güneş lekesi: UV ışınlarıyla tetiklenen, açık tenlilerde daha kalıcı olan lekeler

Melazma: Hormon kaynaklı, simetrik yerleşimli, genellikle kadınlarda görülen leke türü

Akne sonrası leke: Sivilce sonrası kalan koyu izler

Lentigo: Yaşa bağlı oluşan, lazerle tedavi edilmesi gereken koyu lekeler

“Gözle bakarak bunların ayrımını yapmak neredeyse imkansızdır. İşte bu yüzden profesyonel cihazlarla cilt analizi yapıyor, lekenin türünü ve derinliğini bilimsel olarak tespit ediyoruz. Sonra ise her danışana özel, etkili ve kalıcı bir leke protokolü hazırlıyoruz.” dedi.

"LEKE TEDAVİSİ BİR ÜRÜN DEĞİL SİSTEMDİR"

En çok yapılan hatalardan biri, sosyal medyada popüler olan ürünleri bilinçsizce kullanmak.

Ürge, “Rastgele kullanılan serumlar, asitler ya da doğal yağlar lekeyi koyulaştırabilir. Özellikle limon yağı gibi bazı doğal içerikler güneşle birleşince kalıcı lekelenme yapar. Leke tedavisinde ev ürünleri ekstra değil, tedavinin bir parçasıdır. Ama doğru analiz yapılmadan alınan hiçbir ürün işe yaramaz.”

NEDEN RASTGELE ÜRÜN OLMAZ?

Raf ürünleri, online satılan markalar ya da önerilmeden alınan doğal yağlar...

Cildinize uygun gibi görünse de, lekenin türüyle tepkimeye girerek lekeyi koyulaştırabilir.

Özellikle bazı doğal yağlar (örneğin limon yağı, lavanta yağı gibi) güneşle temas ettiğinde fotosensitivite yaratır ve ciltte kalıcı lekelenmelere sebep olabilir.

Ürünlerin içerikleri birbiriyle çakışabilir, asitler üst üste bindirilirse cilt bariyerini zayıflatır, tahriş ve yeni lekelenmelere davetiye çıkarır.

PEKİ DOĞRU ÜRÜN NASIL SEÇİLİR?

Öncelikle lekenin türü, derinliği ve yerleşimi analiz edilir

Ardından sadece bu analiz doğrultusunda, protokolle uyumlu sabah-akşam ev devam ürünleri planlanır

Ürünler yalnızca bu protokolleri uygulama yetkisine sahip yerlerden temin edilir

Kombinasyonlar birbirini tamamlar, asla çakışmaz

"ÖNCE BARİYERİ ONAR, SONRA LEKEYİ SİL"

Peki en etkili profesyonel yöntem ne? Karbon peeling mi, lazer mi, serum mu?

Burcu Ürge’nin yanıtı net: “En önemli soru şu: Cilt bariyeriniz güçlü mü, zayıf mı? Zayıf ciltlere agresif lazerler ve sert soyucular uygulandığında, kişi kışın evde bilgisayar ekranından bile leke kapabiliyor. Önceliğimiz her zaman bariyeri güçlendirmek. Yeni nesil sistemlerle cildi zorlamadan, içeriden kolajen üretimini artırarak hem lekeyi açıyoruz hem de gençleştiriyoruz.”

EVDE YAPILABİLECEK DOĞRU ADIMLAR

Burcu Ürge’nin güvenli ve etkili gördüğü ev uygulamaları şunlar:

Retinol:Mevsimi geldi. Haftada 2 gece, kontrollü retinol kullanımı hem lekeleri açar, hem cilt dokusunu yeniler, hem de kollajen üretimini artırır.

Dikkat: Retinol doğru üründe, doğru konsantrasyonda ve doğru zaman diliminde kullanılmalı.

Güneş Koruma (Çift Kat):Leke varsa, koruma da çifte çıkmalı.

Danışanlarıma sabah:

Renksiz güneş kremi

Üzerine renkli güneş koruyucu fondöten öneriyorum.

Bu hem lekelerin derinleşmesini engeller hem de makyajsız sağlıklı görünüm sağlar.

Aydınlatıcı uyku maskesi:Bence evde yapılabilecek en pratik ve etkili uygulama bu.

Lekeye özel aydınlatıcı içerikli uyku maskelerini haftada 2 gece uygulayın, sabah ışıl ışıl bir ciltle uyanın.

Cilt gece boyunca yapılanır, biz de bu süreci uykuda leke tedavisiyle destekliyoruz.

Yurt dışından getirttiğimiz özel leke ürünleri:

Cilt tipine göre planlanarak ev rutininize dahil ettiğimiz, çok etkili ama yalnızca doğru protokolde güvenli olan leke karşıtı ürünler var. Bunları bireysel değil, uzman kontrolüyle kullandırıyoruz.

“Evde bakım elbette destekler ama tedavinin kendisi değildir. Rastgele değil, sistemli bir planla ilerlerseniz sonuç alırsınız. Evdeki en büyük görev: Sabırlı olmak, doğru ürünü doğru dakikada kullanmak ve cildinize sadık kalmak.”

EN SIK YAPILAN HATALAR

Yanlış ürün kullanmak

Çabuk sonuç vaadiyle agresif işlemlere yönelmek

Güneş koruyucuyu sadece yazın sürmek

Sosyal medya önerilerine bilinçsizce uymak

Sabırsız davranmak

Cilt bariyerini önemsememek

“Leke tedavisi bir maratondur; hız değil, doğru adımlar kazandırır. Lekeniz değil, cildiniz tedavi edilmeli. Önce bariyerini onar, sonra lekeni silersin” diyen Ürge, sabırlı olunması gerektiğini özellikle hatırlatıyor.

GÜNEŞ SONRASI BAKIM ŞART

Güneş sonrası yapılan ilk müdahalenin leke oluşumunu %80’e kadar engelleyebileceğini söyleyen Burcu Ürge, tatilden dönen herkese erken dönemde cilt bakımı randevusu almayı tavsiye ediyor.

SEKTÖRDEKİ EN BÜYÜK HATA NE?

Soyucu peelinglerle, agresif lazerlerle zaten zayıf olan ciltleri iyice inceltmek. Bariyeri bozulmuş bir cilde uygulanan bu işlemler sonrası, kişi kışın evde otururken bile bilgisayar ekranı ışığından leke kapabiliyor. Bu, çok sık karşılaştığım bir tablo.

Oysa ciltte bariyer zayıfsa, öncelik her zaman: Onarmak, güçlendirmek, sonra işlem yapmak olmalı.

Yeni nesil yaklaşım: “Agresif değil, akıllı uygulamalar.”

"Benim kliniğimde tercih ettiğim sistemler, cilt bariyerini önce güçlendirip, sonra alttan kolajen ve elastin üretimini artırarak lekeyle savaşı içeriden başlatıyor. Bu sayede cilt hem leke açıyor hem de gençleşiyor."

Önerim: Leke tedavisinde “çabuk sonuç” vaadiyle yapılan ani soyma işlemleri, cildi yıllarca hassas bırakabilir.

Onun yerine bilimsel olarak planlanmış, cilt bariyerini önceleyen uygulamaları tercih edin. Çünkü leke geçse de cilt hassasiyetiniz kalıcı olabilir. Biz buna asla izin vermiyoruz.

GÜNEŞ SONRASI İLK YAPILACAK ŞEY

Cildi sakinleştirmek, onarmak ve aydınlatmak.

Tatilden döndükten sonra ya da uzun süreli güneşe maruz kaldığınız bir dönemin hemen ardından:

Bariyer onarıcı bakım

Aydınlatıcı içeriklerle hücresel yenileyici bakım

Antioksidan desteği

Bu protokoller, sadece var olan lekeleri hafifletmekle kalmaz, aynı zamanda henüz yüzeye çıkmamış potansiyel lekeleri de önler.

"EV RUTİNİYLE DESTEKLENMELİ"

Güneş sonrası dönemde:

Gece yapılandırıcı ürünler

Bariyer onarıcı serumlar

Antioksidan içeren nem maskeleri rutin olarak kullanılmalı. Bu ürünler, cildin gece boyunca kendini onarmasına yardımcı olur.

KIŞ DA RİSKLİ OLABİLİR

'Unutmayalım ki sadece yaz değil, kış tatilleri (kayak vb.) öncesi de cilt korunmalı.

Soğuk hava ve yüksek irtifa da cilt bariyerini zayıflatır, kurutur ve lekelenmeye yatkın hale getirir.

Bu yüzden biz, danışanlarımıza sadece yazın değil, kış öncesinde de cildi hazırlayan özel antioksidan yüklemeleri öneriyoruz.'

“CİLT BAKIMINDA DA TIPKI SAĞLIKTA OLDUĞU GİBİ: DOĞRU YER, DOĞRU BİLGİ, DOĞRU SONUÇ!"

'Rastgele ürünlerle değil, bilimsel planla ilerlerseniz hem bronz kalır, hem lekelenmez, hem de cildiniz gençliğini korur. Lekeniz değil, cildiniz tedavi edilmeli. Ve doğru adres, işini bilimle yapan merkezlerdir. Bugün çok fazla kişi, hızlı sonuç almak için cildine yükleniyor. Oysa akıllı tedavi, cildi zorlamaz; güçlendirerek iyileştirir. Uzun vadede mutlu olmak istiyorsanız, cildinizin dilini duymayı öğrenin.'