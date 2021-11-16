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N'aptın Tesla: Bazı modellerde USB-C portu yok!

16.11.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, müşterilere çip sıkıntısı yüzünden zor zamanlar geçirdiğini söylüyor. Gelen bir rapora göre ise Tesla, birçok Model 3 ve Model Y aracı USB-C girişi olmadan sahiplerine teslim etti.

N'aptın Tesla: Bazı modellerde USB-C portu yok!

Problem sadece Model 3’leri ve Model Y’leri etkiliyor gibi görünüyor. Son alıcılar, orta konsoldaki ve arka koltukların yakınındaki USB-C bağlantı noktalarının eksik olduğunu belirterek, eksik bağlantı noktalarıyla ilgili endişelerini dile getirmek için Reddit’e yazdılar. Çoğu kullanıcı, elektrikli araçlarındaki kablosuz şarj cihazının da çalışmadığını iddia ediyor.

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Electrek’a göre Tesla kullanıcılarına arabalarının USB bağlantı noktalarıyla gelmeyeceğini bile söylememiş. Bazı kullanıcılar, USB bağlantı noktalarının eksik olduğunu başkalarının raporlarını görene veya arabalarını teslim alana kadar fark etmediler.

Tesla ile iletişime geçmeyi başaran kullanıcılar, portların bu Aralık ayında monte edilebileceğini ve daha sonra onları kurmak için randevu alabileceklerini söylüyorlar. Ancak bu da parçaların o zamana kadar kesin olarak geleceğine işaret etmiyor.

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Çip sıkıntısı teknolojinin birçok alanına yayıldı ve otomotiv endüstrisi de bir istisna değil. BMW’nin daha yeni modellerinden bazıları dokunmatik ekranla gelmeyecek. GM bile bazı yeni araçlarında yakıt yönetim modülünü bırakmak zorunda kaldığından, çip sıkıntısından olumsuz etkilenenler arasında yerini aldı.

İklim anlaşması iki otomotiv şirketi tarafından reddedildi

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