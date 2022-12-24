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Naci Çağlar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar oldu

24.12.2022 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Naci Çağlar, 24 Aralık 2022 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararı ile Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü oldu. Resmi Gazete'deki açıklamanın ardından Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri başta olmak üzere birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Naci Çağlar kimdir? Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar nereli ve kaç yaşında?

Naci Çağlar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Resmi Gazete'de yayımlandı: Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar oldu

Naci Çağlar, Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrası 24 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Naci Çağlar kimdir? İşte detaylar...

NACİ ÇAĞLAR KİMDİR?

Naci Çağlar, 1968 yılında İstanbul Bakırköy’de dünyaya geldi.

Naci Çağlar, 1993'te İstanbul Teknik Üniversitesi Sakarya Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi.

1995 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği EABD’da Yüksek Lisans yaptı.

2002 yılında Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği EABD’da Doktora eğitimini tamamladı.

Naci Çağlar, 1993'te Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

Çağlar, 2002-2011 yılları arasında yardımcı doçen tolarak görebv yaparken 2011-2016 yılları arasında doçentlik yaptı.

Naci Çağlar evli ve dört çocuk babasıdır.

NACİ ÇAĞLAR, BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Naci Çağlar, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Bülent Çakmak, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İsmail Bakan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cem Zorlu, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Kul ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mümin Şahin atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince yaptı.

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