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  4. Naci Görür canlı yayında uyardı! '2.5 milyon kişinin hayati tehlike altında'

Naci Görür canlı yayında uyardı! '2.5 milyon kişinin hayati tehlike altında'

13.11.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen depreme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 'Marmara'da artık büyük depremin olabileceğini, Marmara fayının yeterince stres biriktirdiğini düşünüyoruz' diyen Görür, İstanbul'da, 2.5 milyon kişinin büyük risk altında bulunduğunu belirterek depremin minimum 7.2 büyüklüğünde olacağını açıkladı.

Naci Görür canlı yayında uyardı! '2.5 milyon kişinin hayati tehlike altında'

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Naci Görür, dün CNN Türk'te katıldığı canlı yayında Marmara'da beklenen büyük depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. İstanbul'da, 2.5 milyon kişinin büyük risk altında bulunduğunu, şehirdeki 60 bin yapıya acil olarak müdahale edilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Görür, "Marmara'da artık büyük depremin olabileceğini, Marmara fayının yeterince stres biriktirdiğini düşünüyoruz" dedi.

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"MEVCUT BİNALARIN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİNİ SAĞLAYALIM"

"60 bin bina her an insanlarımız hayatını kaybedecek risk altında dururken neden yeni bina yapıyoruz. Mevcut binaların güvenli hale getirilmesini sağlayalım" diyen Prof. Dr. Görür, İstanbul'da 1 milyon 100 bin yapının 60 binin olası depremde çok ağır hasar alacağı yönünde olduğuna dikkat çekti.

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"BU İŞİN ŞAKASI YOK"

Açıklamasının devamında Prof. Dr. Görür, şunları ifade etti:

"60 bina demek malum 5 katlı alsanız 300 bin kat yapar. Her katıda 2 daire düşün, 600 bin daire yapar. Her daireye de 4 kişi koyun. Yaklaşık 2.5 milyon insanın beklenen depremde doğrudan doğruya hayatını kaybetme riski çok yüksek. Bu işin şakası yok."


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