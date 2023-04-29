Naci Görür'den seçim açıklaması: Ey depremden korkan halkım...

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından derin bir acı yaşamıştı. Bu süreçte demeçleri en çok takip edilen isim Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür oldu. Sosyal medyasını aktif olarak kullanan Görür son paylaşımında 14 Mayıs seçimlerine vurgu yaparak takipçilerine, "Dikkat edin" mesajı verdi.

"İKİ İTTİFAK TARAFINDAN..."

Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla depreme dikkat çekmeye devam ediyor. Yaşanan depremlerin ardından yaptığı açıklamalarla çok konuşulan Görür, şehirlerin yapılaşmasına, güvenliğine ve 'deprem gerçeğinin unutulmaması' gerektiğine vurgu yapıyor. Son paylaşımında 14 Mayıs'taki seçimlere göndermede bulunan Görür, "Seçim propgandaları her iki ittifak tarafından ateşli bir şekilde sürdürülüyor. Lütfen her iki tarafın da 'Deprem dirençli kentler' söylemine, plan ve programlarına ve samimiyetlerine dikkat ediniz, sevgiyle" ifadelerini kullandı.

BİR PAYLAŞIM DAHA

Seçim açıklamasından dakikalar sonra bir paylaşım daha yapan Görür takipçilerine, "Ey depremden korkan halkım. Seçim meydanlarını doldururken parti bayraklarınız, bayrağımız yanında 'KENTİMİZİN DEPREM DİRENÇLİ HALE GETİRİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ' pankartlarını da kaldırmayı ihmal etmeyiniz. Sevgiyle" uyarısında bulundu.



