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  4. Naci Görür İzmir depremi için konuştu! Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

Naci Görür İzmir depremi için konuştu! Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

02.03.2023 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş depremin olduğu günden bugüne açıklamaları ile Türkiye’nin gündemini değiştiren Prof. Dr. Naci Görür beklenen İzmir depremi ile ilgili önemli bir değerlendirmede bulundu. İzmir’de beklenen depremin büyüklüğü hakkında tahminde bulunan Görür "Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6 mertebesinde olacaktır. Yani İzmir'de 7 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir" dedi

Naci Görür İzmir depremi için konuştu! Beklediği depremin büyüklüğünü açıkladı…

Türkiye yaşadığı deprem felaketinin ardından İstanbul ve İzmir depremi ile ilgili açıklamaları da yakından takip etmeye başladı. Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Tele1 canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından yaşanan çok sayıda artçı sarsıntıya dikkat çeken Görür, bunun nedenini anlattı.

‘MARAŞ DEPREMLERİNDEN SONRA…’

Görür, "Bu büyük deprem olmadan önce bu kadar deprem yoktu. Yani ara sıra depremler olurdu 4.0 ve üzeri. Biz de onları teknik yorumlardık. Yani öyle fazla deprem olmazdı. Ancak bu Maraş depremlerinden sonra bu Maraş depremleri Ölüdeniz Fayı üzerinde ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde olan bu depremler boyut itibarıyla büyük depremler. Bu, levha sınırlarında meydana gelen depremler. Ülkemizde deprem olmasının nedeni bu coğrafyada levhaların birbirlerine göre bağıl hareketleri sonucu oluşur" şeklinde konuştu.

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"İZMİR'DE 6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM BEKLİYORUM"

İzmir'de 6 büyüklüğünde deprem beklediğini söyleyen Prof. Görür, "İzmir'de olan depremler genelde 6.0'lar mertebesinde. Yani 6.6 6.2 ve daha düşük olabiliyor. Tarihi dönemlerde büyük depremler vaaz edilmiş ama ben onun İzmir Yarımadası'nda olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İzmir'in bir şanssızlığı var. Ege Denizi'nde de bir deprem olsa İzmir'e mal ediliyor. Bakın Sisam'da oldu deprem 6.8 Yunanistan'da oldu İzmir depremi diye biliyoruz biz. Benim inancım İzmir büyük olasılıkla çoğunlukla 6.0'lar mertebesinde olacaktır. Yani İzmir'de 7.0 üzerindeki deprem tahmin ediyorum ki ender olabilir. O da İzmir Fayı'nın çalışmasına bağlı olarak" ifadelerini kullandı.

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