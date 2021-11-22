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Nagehan Alçı'nın sözleri gündem oldu! "Gerçek enflasyon yüzde 40" diyerek zam istedi

22.11.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Habertürk canlı yayınında enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyerek maaşların eridiğini dile getirdi. Alçı, ardından da kendi maaşlarına gülerek yüzde 40 zam istedi.

Habertürk yazarları Nagehan Alçı, Nihal Bengisu Karaca, Sevilay Yılman ve Habertürk TV Ekonomi Müdürü Ebru Baki HT Masa'da dikkat çeken bir ekonomi programı gerçekleştirdi.

ALÇI'NIN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Programda uygulanan ekonomi politikaları eleştirirken, Nagehan Alçı’nın "Gerçek enflasyonun yüzde 40" ifadeleri gündem oldu.

YÜZDE 40 ZAM TALEP ETTİ

Daha öncekilerin aksine son dönemde iktidara yönelik sert eleştiriler getiren Alçı, "Gerçek enflasyonun yüzde 40" olduğunu dile getirdi. Bunu dile getirirken kendi maaşlarının da eridiğini ifade eden Alçı, gülerek canlı yayında maaşına yüzde 40 zam istedi.

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Habertürk Nagehan Alçı
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