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Nagehan Alçı ile CHP'li Gürsel Erol'un tartışması olay oldu: Çok çirkin şeyler bunlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2020 11:21 | Son Güncelleme

Habertürk'te yayınlanan yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Nagehan Alçı ve CHP Milletvekili Gürsel Erol arasında tansiyon yükseldi. İkili arasında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Nagehan Alçı ile CHP'li Gürsel Erol'un tartışması olay oldu: Çok çirkin şeyler bunlar

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ve gazeteci Nagıhan Alçı arasında canlı yayında yaşanan tartışma sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programına konuk olan CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında FETÖ tartışması çıktı.

Erol'un CHP’yi suçlayan Nagehan Alçı’ya, eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın “Zekeriya Öz’ün Heykeli dikilmeli” sözlerini hatırlatması üzerine “Çok çirkin şeyler bunlar” diyen Nagıhan Alçı ile Gürsel Erol arasında tansiyon yükseldi.

CHP'li Gürsel Erol ile Nagehan Alçı arasında yaşanan tartışmanın büyümesi üzerine araya Didem Arslan Yılmaz girdi.

Kavga sosyal medyada gündem oldu Twitter'da TT listesine girdi.

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