Ceset taşıdıklarından onlar da habersizmiş! İstanbul'da araçtan yolun kenarına bırakılan halı kan dondurmuştu: Eski karısıyla onun dini nikahlı kocası...

Eski karısı Mukhtasarkhon M. ile yaşadıkları eve iddiaya göre çocukları görmek için gelen Umidillo Mirmahkhmudov ile Abdulborıy M. arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüdü, kan döküldü. Abdulborıy M., "Maktul benim evime bıçakla gelmişti. Üzerime gelip bıçağı sapladı. Bıçak elinden düştü, bıçağı aldım. Bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için istemeyerek bıçağı soktum" diyerek cinayet anlarını anlattı. Cesedin halıya sarılmasıyla ilgili detaylar bir kez daha kan dondurdu.
Olay, 24 Eylül akşamı saat 22.45 sıralarında İstanbul Pendik ilçesi, Dumlupınar Mahallesi, Ağırbaşlı Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre plakası öğrenilemeyen bir araç sokağa gelerek halıya sarılı olan bir erkek cesedini yolun ortasına atarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki evlerde oturan vatandaşlardan yaşlı bir kadın halıya sarılı bir cesedin yola atıldığını fark etti. Kadın polis ekiplerine haber verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri cesetle ilgili çalışma başlattı.
Adli Tıp Kurumuna kaldırılan cesedin Özbekistan uyruklu Umidillo Mirmahkhmudov'a ait olduğu belirlendi. Ekipler, cesedi olay yerine bırakan şüphelilerin içinde bulunduğu aracın Esenler'deki bir adreste olduğunu tespit etti.
Soruşturma neticesinde Mirmahkhmudov'un, eski karısı ile onun dini nikahlı kocası tarafından öldürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine Mirmahkhmudov'un eski karısı Mukhtasarkhon M., katil zanlısı Abdulborıy M. ve kendilerine yardım eden 3 şüpheli gözaltına alındı.
Abdulborıy M'nin emniyetteki ifadesinde, Mukhtasarkhon M. ile evliliğini kabul edemeyen Mirmahkhmudov'un kendisini sürekli tehdit ettiğini iddia etti. Şüpheli, Mirmahkhmudov'un 23 Eylül'de Mukhtasarkhon M. ile yaşadıkları eve çocuklarını görme bahanesiyle geldiğini, aralarında tartışma çıktığını anlattı. Şüpheli, olayın devamında Mirmahkhmudov'u bıçakladığını söyledi.
Katil zanlısı Abdulborıy M'nin streç filmle sardığı cesedi, haber verdiği akrabalarıyla birlikte bir araca koyup önce bir iş yerine götürdükleri, ertesi gün de Pendik'te yol kenarına attıkları anlaşıldı.
Öldürülen Mirmahkhmudov'un, Mukhtasarkhon M'den olan 3 çocuğunun da koruma altına alındığı bildirildi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.
Savcılıkça ifadesi alınan şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden Abdulborıy M, hakimlikte verdiği ifadesinde maktulü kendisinin öldürdüğünü söyleyerek şunları söyledi:
"İsteyerek yapmadım. Maktul benim evime bıçakla gelmişti. Üzerime gelip bıçağı sapladı. Bıçak elinden düştü, bıçağı aldım. Bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için istemeyerek bıçağı soktum.
Biz yakalandıktan sonra eşim bu durumu öğrendi. Halının içinde ceset olduğunu kimse bilmiyordu. Çağırdığım nakliyeciler de içinde ceset olduğunu bilmiyordu. Olay nedeniyle pişmanım."
Nöbetçi hakimlikteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdulborıy M. ve Mukhtasarkhon M, "kasten öldürme" suçundan, Akmal D. ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler B. N. ve M. Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(AA-İHA)