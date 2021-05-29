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Nargile kafe 1 Haziran'da açılacak mı? Nargiler kafeler ne zaman açılacak?

29.05.2021 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Covid-19 tam kapanmanın ardından faaliyetlerine ara veren nargile kafeler açılmayı bekliyor. İşletme sahipleri ve vatandaşlar, merakla nargile kafelerin açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, 1 Haziran’da nargile kafeler açılacak mı? İşte merakla beklenen o sorunun cevabı…

Nargile kafe 1 Haziran'da açılacak mı? Nargiler kafeler ne zaman açılacak?

Türkiye'de tam kapanmanın ardından vaka sayıları hızla düşmeye başladı. Kademeli normalleşmeyle birçok sektörde işletme sahipleri restoran ve kafelerini paket servise devam ediyor. Ancak nargile kafeler koronavirüs tedbirleri kapsamında açılmadı. Vatandaşların ve işletme sahipleri nargile kafeler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. 1 Haziran’da yapılacak olan açıklamayla nargile kafeler açılacak mı? sorusu yanıt bulacak. İşte, ayrıntılar...

NARGİLE KAFELER AÇILACAK MI?

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı ardından normalleşme takvimi belli oldu. Ancak, nargile kafelerin açılma konusu, şuan itibariyle bilinmiyor. 1 Haziran'dan sonra nargile kafelerin akıbetinin belli olması bekleniyor.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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