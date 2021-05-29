Nargile kafe 1 Haziran'da açılacak mı? Nargiler kafeler ne zaman açılacak?

Türkiye'de tam kapanmanın ardından vaka sayıları hızla düşmeye başladı. Kademeli normalleşmeyle birçok sektörde işletme sahipleri restoran ve kafelerini paket servise devam ediyor. Ancak nargile kafeler koronavirüs tedbirleri kapsamında açılmadı. Vatandaşların ve işletme sahipleri nargile kafeler ne zaman açılacak? sorusuna yanıt arıyor. 1 Haziran’da yapılacak olan açıklamayla nargile kafeler açılacak mı? sorusu yanıt bulacak. İşte, ayrıntılar...

NARGİLE KAFELER AÇILACAK MI?

17 Mayıs tarihli Kabine Toplantısı ardından normalleşme takvimi belli oldu. Ancak, nargile kafelerin açılma konusu, şuan itibariyle bilinmiyor. 1 Haziran'dan sonra nargile kafelerin akıbetinin belli olması bekleniyor.

