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Narin cinayetinde yeni gelişme! Artık tüm oklar ağabey Enes Güran'ın üzerinde: "Bir şey yaparken Narin'e yakalanınca..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
14.09.2024 11:14
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in cinayetiyle ilgili soruşturma titizlikle devam ediyor. Türkiye 'Narin'i kim öldürdü?' sorusunun cevabına kilitlenmiş durumda. Bu zamana kadar tüm ibreler amca Salim Güran ve işçisi Nevzat Atasoy üzerindeyken artık ibreler Narin'in ağabeyi Enes Güran'a dönmüş durumda. Enes Güran'ın bir şey yaparken Narin'e yakalandığı ve Narin'i boğduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar!

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma çerçevesinde bu zamana kadar en güçlü katil zanlısı olarak Narin'in amcası Salim Güran ön plana çıkıyordu. Fakat son gelişmeler ibrenin ağabey Enes Güran'a kaydığını gösteriyor...

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Canlı yayında konuşan gazeteci Cem Küçük, savcılık kayıtlarına ulaştığını ifade etti. Küçük, Narin Güran cinayetine ilişkin anne ve ağabey hakkında açıklamalarda bulundu.

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NARİN, AĞABEYİ ENES GÜRAN'I BİR ŞEY YAPARKEN GÖRÜNCE...

Cinayetin arkasında Narin Güran'ın 10 aile üyesinin olduğunu vurgulayan Cem Küçük, Enes'in bir şey yaptığı sırada bu olayın Narin tarafından görüldüğünü ve Narin'in bu durumu başkalarına söyleyeceğinden korkarak onu boğmaya başladığını söyledi.

"Savcılık ifadelerinde 19 yaşındaki abi Enes Güran bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor. Narin'in gördüğünü gören ve bunu söyleyeceğinden çekinen abi Narin'i boğazlıyor" diyen Cem Küçük sözlerine şöyle devam etti:

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"KIZI ALIP ÇUVALA KOYUYORLAR VE DEREYE BIRAKIYORLAR"

"Enes'in yüzünde tırnak izleri var. Kızımızın yüzünde de boğma izleri var. Annesi de olayı orada görüyor. Savcılık kızın ölümünde annenin yardım edip etmediği konusunda muallakta sadece. Savcılardan biri annenin yardım ettiğini düşünüyor. Anne kızının öldüğünü görünce panikliyor. Baba şehir dışında, o sıra ailenin reisi amca Salim Güran olarak görülüyor. Yaşanan olay sonrası anne amcayı 3 defa arıyor. Savcı 'Sen 3 defa eşinin kardeşini neden aradın?' diye sorduğunda 'Neden aradığımı bilmiyorum' dedi. Narin, 15.40 gibi öldürülüyor, amca Salim Güran da 16.00 gibi oluyor. Amca kızın cesedini alıyor ve yanında çalışan Nevzat Bahtiyar'a veriyor. Bu arada Nevzat Bahtiyar ile birlikte Fuat Güran (Narin'in amcası), Maşallah Güran (Narin'in yengesi), Mehmet Selim Atasoy (Salim Güran'ın işçisi) kızı alıp çuvala koyuyorlar ve dereye bırakıyorlar."

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Güran ailesinin suçu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın üzerine atmaya çalıştığını söyleyen Cem Küçük, "Saat 16.30 gibi Salim Güran'ın hesabından 200 bin TL para çekiliyor. Savcıların varsayımına göre toplamda 10 kişi bu olayı biliyor. Daha sonra kendi aralarında konuşup kurban olarak itirafçıyı seçiyorlar ve olayı kapatmak istiyorlar. Nevzat Güran'ın maddi durumunun iyi olmadığı biliniyor. Annenin, amcanın, abinin ve itirafçının telefonlarındaki her şey silinmiş. Sosyal medya yazışmalarında bile bir şey çıkmamış" dedi.

Narin’in bulunan cansız bedeninin öldürüldükten sonra oraya atıldığı, 1-1,5 gündür suda kaldığı öne sürüldü. Ancak Adli Tıp ön raporunda boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Diyarbakır Narin Güran Salim Güran
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