NASA'dan 9 ay sürecek UFO çalışması! Gizem çözülecek mi?

Kimileri uzaylılar var, kimileri de yok diyor. Ancak dünyanın dört bir yanında gizemli birçok açıklanamayan olayın yaşandığı da bir gerçek. UFO olarak adlandırdığımız bu gizemli cisimlerin sebep olduğu olaylar, yıllar boyunca büyük tartışma konusu oldu. Şimdi ise Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) bu gizemi aydınlatmak istiyor ve tüm tartışmaları bitirmek istiyor gibi görünüyor. Çünkü ajans, dokuz ay sürecek bir UFO çalışması başlatıyor.

SCOTT KELLY DE UFO ÇALIŞMASINDA

NASA'nın UFO çalışmasında araştırmacılar gökyüzünde görülen yüzlerce açıklanamayan olayın verilerini analiz edecek. Ajans, yüzlerce olayın gizemini çözme umuduyla bazı isimleri işe aldı. Uzayda yaklaşık bir yıl geçirmesiyle tanınan Astronot Scott Kelly, bu isimlerden sadece biri. Kelly'nin de bulunduğu 16 kişilik ekip, uzay ajansının gerçekte ne olduğu hakkında 'bilimsel sonuçlar üretmesine' yardımcı olmak için verileri tarayacak.

2023'ÜN ORTALARINDA...

Önümüzdeki dokuz ay boyunca devam edecek çalışma kapsamında ekibin elde ettiği bulguların 2023'ün ortalarında kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

