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NASA'dan uzay yürüyüşünü erteleme kararı

24.08.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ABD'li Astronot Mark Vande Hei ve Japon meslektaşı Akihiko Hoshide'nin Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) dışına çıkarak yapacakları uzay yürüyüşünü, astronot Hei'nin sağlık sorunu nedeniyle erteledi.

NASA'dan uzay yürüyüşünü erteleme kararı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlardan birinin sağlık durumunda yaşanan problemler nedeniyle ISS'e yeni güneş panelleri takmak üzere gerçekleştirilmesi beklenen uzay yürüyüşünü erteledi.

NASA, ABD'li Astronot Mark Vande Hei ve Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) meslektaşı Akihiko Hoshide'nin ISS dışına çıkmasına 24 saatten az bir süre kala alınan kararın nedeninin Hei'nin yaşadığı küçük çaplı bir sağlık problemi olduğunu belirtti.

Geçtiğimiz Nisan ayında ISS'e varan ve 2022'nin bahar aylarına kadar orada kalması beklenen Emekli Albay Hei'nin durumunun ciddi olmadığı aktarılırken, uzay yürüyüşünün SpaceX'in kargo uçuşu ve Rus astronotların Eylül ayındaki uzay yürüyüşlerinden sonra gerçekleşeceği ifade edildi.

İHA

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