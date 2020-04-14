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NASA duyurdu: İki asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!

İLGİNÇ HABERLER  | 14.04.2020 09:30 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), koronavirüs ile mücadele ederken endişelendiren bir açıklama yaptı. NASA, 2020 GH2 ve 2020 FX3 adlı iki asteroidin bu hafta Dünya'ya yaklaşacağını duyurdu. Peki 2020 GH2 ve 2020 FX3 isimli bu iki asteroid Dünya için tehdit oluşturur mu?

NASA duyurdu: İki asteroid Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA takip sistemi ile birlikte Dünya'mıza tehdit oluşturabilecek unsurları erkenden tespit edebilme imkanına sahip. Bu sistem sayesinde 1998OR2 isimli asteroidin Dünya'ya yakın bir konumdan geçeceğini anlamıştık. Nitekim, 1998OR2'nin ardından NASA iki asteroidin daha adını verdiği yeni bir duyuru yaptı. Yapılan duyuru ile 2020 GH2 ve 2020 FX3 adlı iki asteroid daha potansiyel tehlikeli sınıfına dahil edildi.

2020 GH2 VE 2020 FX3 DÜNYA'YA YAKLAŞIYOR

NASA'nın takip sistemi, Dünya'ya yaklaşan, 2020 GH2 ve 2020 FX3 adını taşıyan iki asteroid tespit etti. NASA'nın Dünya'ya Yakın Cisimler Merkezi'ne (NEO) göre 2020 GH2 adlı asteroid 29 metre genişliğinde, 2020 FX3 asteroidi ise 89 metre genişliğe sahip. NASA'ya göre 2020 GH2 küçük boyutu nedeniyle Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Ancak aynı şey 2020 FX3 için geçerli değil.

asteroid

ASTEROİD BİR KASABAYI YOK EDEBİLİR

2020 FX3 asteroidi atmosferden geçip Dünya'ya ulaşabilecek kadar büyük. Bu durum da Dünya için bir tehdit yaratıyor. Dünya'ya düşmesi halinde bir kasaba kadar alanı yok edebileceğinin altı çiziliyor.

EN YAKIN GEÇİŞ 15 NİSAN'DA

NASA'nın açıklamasına göre 2020 GHZ ve 2020 FX3 adlı iki asteroidin 'şimdilik' Dünya'ya düşme olasılığı düşük. Söz konusu iki asteroid, 15 Nisan'da gezegenimizin yörüngesiyle kesişerek, Dünya'nın yakınından geçecek. NASA'nın bu duyurusu ile birlikte zaten koronavirüs salgınının damga vurduğu 2020 yılı için 'bit artık 2020' yorumları yapıldı.

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NASA 2020 GH2 2020 FX3 asteroid uzay dünya

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