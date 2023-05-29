NASA evin havasını temizleyen bitkileri açıkladı! Tüm ortamı değiştiriyor

Evde bulunan bitkiler dekorasyonun çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Evin ambiyansıyla uyum sağlayan bitkilerin seçimi hem sağlık hem de görünüm için önem taşıyor. Evinizin havasını temizleyecek bitkiler arıyorsanız NASA'nın araştırma sonuçlarında belirlenen evi temizleyen bitkiler listesine göz atabilirsiniz. Evim dergisinde yayınlanan bu araştırmanın sonuçlarına göre...

EVİ TEMİZLEYEN BİTKİLER

AREKA PALMİYESİ

NASA’nın özellikle formaldehit ve ksilen gibi uçucu bileşikleri temizlemede birinciliği verdiği bitkidir.

DAĞ PALMİYESİ

Nasa tarafından havayı temizleme özelliği bulunan bitkilerden biri seçilen dağ palmiyesi zorlu şartlara dayanıklı bir bitkidir. Düşük ışık ve nem seviyesi düşük ortamda hemen direnç kaybetmese de bu bitkinin bakımı için önemli bir kaç noktaya dikkat etmekte gereklidir.

SALON PALMİYESİ

Diğer palmiye çeşitleri gibi salon palmiyesi de NASA’nın havayı temizleyen bitkiler listesinde yer alıyor.

ALTIN SARISI ŞERİTLİ EJDER KANI (DRACAENA FRAGRANS)

NASA’nın hava filtreleme tesisleri listesindeki bitkilerden biri olan Dracaena, harika bir hava temizleyici görevi görür. Altın sarısı şeritli ejder kanı bitkisi, özellikle formaldehit maddesini ortamdan temizler.

KURDELE ÇİÇEĞİ

Karbon monoksit, formaldehit ve benzeni temizler.

Faydaları saymakla bitmeyen bitki görüntüsüyle de insanı rahatlatıyor. Cildin onarımı ve yanıkların tedavisi için kullandığımız bitkinin bir diğer özelliği ise filtre görevi görmesi. Nasa’nın da hava filtreleyen bitkiler listesinde yer alan Aloe Vera’ya yatak odanızda yer açın.

AŞK MERDİVENİ

Aşk merdiveninin sık ve minik yaprakları, havadaki formaldehit ve ksileni ile savaşıyor.

PAŞA KILICI

Paşa kılıcını serin ve ışık alan bir yere tutarsanız tüm gece boyunca ortama oksijen salgılar. Trikloroetilen, formaldehit, tolüen, benzen ve ksilen dahil her türlü toksini giderir.

DUVAR SARMAŞIĞI

Duvar sarmaşığı, alerjileri tetikleyebilen ve astımı olan kişilerin gece daha iyi nefes almasına ve dinlendirici bir uyku çekmesine yardımcı olur.



