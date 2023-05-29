KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. NASA evin havasını temizleyen bitkileri açıkladı! Tüm ortamı değiştiriyor

NASA evin havasını temizleyen bitkileri açıkladı! Tüm ortamı değiştiriyor

29.05.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ev bitkilerinin sağlık ve temiz hava için özenle seçilmesi gerekiyor. Her bitki evde yetiştirilmeye uygun olmuyor. NASA yaptığı araştırmada evin havasını temizleyen bitkileri sıraladı. Evinize bitki almadan hangisini alsam diye düşünüyorsanız bu bitkilere öncelik verebilirsiniz.

NASA evin havasını temizleyen bitkileri açıkladı! Tüm ortamı değiştiriyor

Evde bulunan bitkiler dekorasyonun çok daha güzel görünmesini sağlıyor. Evin ambiyansıyla uyum sağlayan bitkilerin seçimi hem sağlık hem de görünüm için önem taşıyor. Evinizin havasını temizleyecek bitkiler arıyorsanız NASA'nın araştırma sonuçlarında belirlenen evi temizleyen bitkiler listesine göz atabilirsiniz. Evim dergisinde yayınlanan bu araştırmanın sonuçlarına göre...

EVİ TEMİZLEYEN BİTKİLER

AREKA PALMİYESİ

Yeni Proje - 2023-05-29T094206.101

NASA’nın özellikle formaldehit ve ksilen gibi uçucu bileşikleri temizlemede birinciliği verdiği bitkidir.

DAĞ PALMİYESİ

Yeni Proje - 2023-05-29T094221.156

Nasa tarafından havayı temizleme özelliği bulunan bitkilerden biri seçilen dağ palmiyesi zorlu şartlara dayanıklı bir bitkidir. Düşük ışık ve nem seviyesi düşük ortamda hemen direnç kaybetmese de bu bitkinin bakımı için önemli bir kaç noktaya dikkat etmekte gereklidir.

SALON PALMİYESİ

Yeni Proje - 2023-05-29T094232.171

Diğer palmiye çeşitleri gibi salon palmiyesi de NASA’nın havayı temizleyen bitkiler listesinde yer alıyor.

ALTIN SARISI ŞERİTLİ EJDER KANI (DRACAENA FRAGRANS)

Yeni Proje - 2023-05-29T094241.537

NASA’nın hava filtreleme tesisleri listesindeki bitkilerden biri olan Dracaena, harika bir hava temizleyici görevi görür. Altın sarısı şeritli ejder kanı bitkisi, özellikle formaldehit maddesini ortamdan temizler.

KURDELE ÇİÇEĞİ

Yeni Proje - 2023-05-29T094417.533

Karbon monoksit, formaldehit ve benzeni temizler.

ALOE VERA

Yeni Proje - 2023-05-29T094627.425

Faydaları saymakla bitmeyen bitki görüntüsüyle de insanı rahatlatıyor. Cildin onarımı ve yanıkların tedavisi için kullandığımız bitkinin bir diğer özelliği ise filtre görevi görmesi. Nasa’nın da hava filtreleyen bitkiler listesinde yer alan Aloe Vera’ya yatak odanızda yer açın.

AŞK MERDİVENİ

Yeni Proje - 2023-05-29T094601.288

Aşk merdiveninin sık ve minik yaprakları, havadaki formaldehit ve ksileni ile savaşıyor.

PAŞA KILICI

Yeni Proje - 2023-05-29T094750.470

Paşa kılıcını serin ve ışık alan bir yere tutarsanız tüm gece boyunca ortama oksijen salgılar. Trikloroetilen, formaldehit, tolüen, benzen ve ksilen dahil her türlü toksini giderir.

DUVAR SARMAŞIĞI

Yeni Proje - 2023-05-29T094757.591

Duvar sarmaşığı, alerjileri tetikleyebilen ve astımı olan kişilerin gece daha iyi nefes almasına ve dinlendirici bir uyku çekmesine yardımcı olur.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En sevdiğiniz hayvan kişilik özelliklerinizi belirliyorEn sevdiğiniz hayvan kişilik özelliklerinizi belirliyor
Sararmış yastık kılıfını kar beyazına döndürüyorSararmış yastık kılıfını kar beyazına döndürüyor
Şampuana bir kaşık şeker ekleyerek mucizeye tanık olunŞampuana bir kaşık şeker ekleyerek mucizeye tanık olun
Anahtar Kelimeler:
aloe vera NASA araştırma areka palmiyesi aşk merdiveni bitki dağ palmiyesi kurdele çiçeği palmiye paşa kılıcı sarmaşık temizlemek gran mon bitkiler

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

"O kadar antipatiksiniz ki... Yazık" Demet Akbağ oyunu kullandı!

Kireç lekelerini ovalamaya gerek kalmadan çıkartıyor

Kireç lekelerini ovalamaya gerek kalmadan çıkartıyor

Bu şampuanı asla kullanmayın! Saçı döküyor, kepek yapıyor

Bu şampuanı asla kullanmayın! Saçı döküyor, kepek yapıyor

Ceviz suyunun bilinmeyen yararı! Etkisi görenleri şaşırtıyor

Ceviz suyunun bilinmeyen yararı! Etkisi görenleri şaşırtıyor

Sivrisinekler kokusunu aldığı an geri dönmemek üzere kaçıyor

Sivrisinekler kokusunu aldığı an geri dönmemek üzere kaçıyor

İlginizi Çekebilir

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

ABD’de Türk sanatçıya korkunç saldırı! Tedavisi için...

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

"Sonuçta erkeksin" yorumu gündem olmuştu! Üstsüz poz geldi

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Panik anları! Havadayken yolcu uçağının kapısını açtı

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.