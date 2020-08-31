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NASA Kaliforniya'daki yangınları Terra uydusuyla görüntüledi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 31.08.2020 09:58 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kaliforniya yangınlarının uydu görüntülerini paylaştı. Kaliforniya'daki yangınlar ABD Başkanı Donald Trump tarafından ''büyük afet'' olarak ilan edilmişti. Yayınlanan görüntüler ise oldukça üzücü.

NASA Kaliforniya'daki yangınları Terra uydusuyla görüntüledi!

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde günlerdir süren yangınlar var. Eyalette 400 bin hektardan fazla alan kül olmuş durumda. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, bir türlü önüne geçilemeyen yangınlar için federal yardıma onay vererek, durumu büyük afet olarak niteledi. NASA ise devam eden yangınlarını uzaydan görüntüledi ve yaşanan tahribatı gözler önüne serdi.

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NASA KALİFORNİYA YANGINLARININ UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLADI

NASA'nın Terra uydusu 26 Ağustos'ta Kaliforniya yangınlarının fotoğraflarını çekti. NASA ise fotoğrafları resmi sitesi üzerinden yayınladı. Yayınlanan görüntülerde yangınların devam ettiği noktalar ve verdiği hasarlar apaçık bir şekilde görüntülendi.

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NEDENİ KORONAVİRÜS MÜ?

Kaliforniya'daki yangınlar henüz tam olarak kontrol altına alınamadı. ABD basınına göre, şu anda yangınların yalnızca 3'te 1'lik bir kısmı kontrol altına alınabildi. Ormanlık alanlar yanmaya ise devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülememesinin, yangının kontrolden çıkmasına sebep olduğu iddia ediliyor.

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