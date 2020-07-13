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NASA'nın 10 kentrilyon dolarlık projesi dünya ekonomisini batırabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.07.2020 11:48 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) uzay madenciliği için yeni bir adım attı. NASA, Psyche gibi değerli madenlerle dolu asteroidlerde araştırma yapacak uzay aracının yapımına başladı. Proje sonunda ise dünya ekonomisinin batma tehlikesi var.

NASA'nın 10 kentrilyon dolarlık projesi dünya ekonomisini batırabilir!

Uzay madenciliği, günümüzde birçok şirketin hedefinde. Zira, uzayda asteroidler değerli madenlerle dolu ve bu madenler Dünya'da oldukça büyük değerlere sahip. Bu anlamda proje yürüten kurumların başında ise NASA var. NASA'nın hedefi ise Psyche ile çok daha yükseklerde.

NASA UZAY ARACINI DUYURDU

NASA, Psyche gibi değerli asteroidlerde çalışma yapacak uzay aracının yapımına başladı. NASA söz konusu uzay aracıyla ilk olarak Psyche asteroidinde değerli madenleri Dünya'ya taşıyabilmenin yollarını arayacak. Ancak bu durum dünya ekonomisi için büyük tehlike arz ediyor.

ASTEROİD DÜNYA EKONOMİSİNDEN DAHA DEĞERLİ

NASA'nın çalışma yapacağı asteroidin toplam değerinin 10 ketrilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Dünya ekonomisinin toplam değeri ise yaklaşık 73.7 trilyon dolar. Yani asteroid, dünya ekonomisinden çok daha değerli. Bu da dünya ekonomisinin çökmesi anlamına geliyor. Bunun temel sebebi ise asteroidte bulunan demir, nikel, altın, platin, bakır, kobalt, iridyum ve redyum gibi değerli madenler.

asteroid

2022'DE FIRLATACAK AMA...

NASA, her şey yolunda giderse dünya ekonomisi çökertebilecek uzay aracını 2022 yılında fırlatacak. Fakat NASA henüz değerli madenleri nasıl getireceği konusunda bir çözüm bulmuş değil. Bu yüzden şimdilik dünya ekonomisi için herhangi bir tehlike bulunmuyor. Önümüzdeki yıllar ise çok şeye gebe.

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