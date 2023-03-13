NASA'nın arızalanan uzay aracını düzeltme şekli şaşırttı! Tıpkı birçok insanın sorun çıkaran dizüstü bilgisayarını düzelttiği gibi düzeltti

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), çok sayıda uzay aracıyla gezegenleri, uzak galaksileri, kısacası evreni gözlüyor. Ancak Science Alert sitesinin son haberi dikkatleri üzerine çekmiş durumda. Çünkü o habere göre, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) arızalanan uzay aracını tıpkı birçok insanın sorun çıkaran dizüstü bilgisayarını düzelttiği gibi düzeltti. İşte detaylar...

BASİT VE GELENEKSEL BİR PROSEDÜRÜ UYGULADILAR

Habere göre mühendisler, NASA'nın 15 yaşındaki Yıldızlararası Sınır Kaşifi (Interstellar Boundary Explorer - IBEX) uzay aracında görevin sonunu getirebilecek bir sorunla karşılaştı. Mühendisler sorunu gidermek için ise tıpkı birçok insanın sorun çıkaran dizüstü bilgisayarını yeniden uygun şekilde çalışması için uyguladığı basit ve geleneksel bir prosedürü uyguladı: Aracı kapatıp açtılar.

Bu yöntem başarılı da oldu. IBEX tamamen çalışır hale geldi.

Aslında, uzay aracına kendini kapatmasını söylediler. IBEX de, 2001: A Space Odyssey filmindeki ünlü HAL'ın aksine bu komuta uydu ve sonra kendini tekrar açtı.

Elbette uzayda, birçok insanın bilgisayarında uyguladığı 'kapat, aç' yöntemi için daha 'resmi' bir terim var. Buna uzay aracının harici olarak sıfırlanması anlamına gelen firecode reset deniyor.

'Firecode reset' denilen bu yönteminin işe yaramasıyla IBEX tekrar normal şekilde çalışmaya başladı.

Yaklaşık bir otobüs lastiği büyüklüğünde olan IBEX, Ekim 2008'de fırlatıldığından bu yana neredeyse kusursuz bir şekilde çalışıyor. Görevi ise Güneş'ten gelen rüzgarların diğer yıldızlardan gelen rüzgarlarla etkileşime girdiği sınırı haritalamak.

(Fotoğraf kaynağı: NASA)

