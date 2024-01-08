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NASA'nın Ay'a gönderdiği "Peregrine" adlı uzay aracında sorun çıktı! "Bir anormallik meydana geldi" diyerek açıklama yaptılar

08.01.2024 20:30 | Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) "Ticari Ay Yükü Hizmetleri (CLPS) Programı" kapsamında Ay'a iniş için fırlatılan “Peregrine” adlı uzay aracının teknik bir sorunla karşı karşıya kaldığı bildirildi. NASA'dan yapılan açıklamada, uzay aracında daha sonra, güneş panellerini sabit şekilde Güneş'e doğrultmasını engelleyen bir "anormallik" meydana geldiği bilgisi paylaşıldı.

NASA'nın Ay'a gönderdiği "Peregrine" adlı uzay aracında sorun çıktı! "Bir anormallik meydana geldi" diyerek açıklama yaptılar

Yeni bir Ay misyonu başlatan NASA'nın Astrobotic Peregrine adlı iniş aracını taşıyan Vulcan Centaur roketi bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı. Ancak 1972 yılından sonra ilk kez Ay'a iniş misyonunu gönderen NASA'nın aracında ise teknik sorun yaşandı. Projenin arkasındaki Astrobotic şirketinden yapılan yazılı açıklamada, bu sabahki fırlatmadan sonra Peregrine ile iletişim kurulduğu, tüm sistemlerin açıldığı ve tasarlandığı gibi çalışmaya başladığı belirtildi.

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Astrobotic mühendislerinin, teknik arızayı gidermek için çalıştığı ve daha fazla bilgi elde edildiğinde güncelleme sağlanacağı aktarıldı. Uzmanlar, Peregrine uzay aracının, güneş enerjisi ile pilleri şarj etme yeteneği olmadan görevini yerine getirmesinin mümkün olmayacağına, uzay araçlarında benzeri teknik aksaklıklar yaşanmasının alışılmadık bir durum olmadığına ve bunlara karşı hazırlıklı olunduğuna işaret ediyor. Peregrine uzay aracının da teknik aksaklıklar sırasında kendisini koruyacak güce ve Dünya ile iletişime öncelik verecek şekilde programlandığı belirtiliyor.

YOLCULUĞUN 46 GÜN SÜRMESİ PLANLANIYOR

Boeing ve Lockheed Martin'in ortak girişimi "United Launch Alliance (ULA)" tarafından geliştirilen "Peregrine" isimli Ay'a iniş aracını taşıyan "Vulcan Centaur" roketi, bu sabah Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan başarılı şekilde fırlatılmıştı.

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"Peregrine"in yaklaşık 46 gün sürmesi öngörülen yolculuğunun ardından Ay'a iniş yapacağı ve 10 gün boyunca da Ay'ın dış atmosferini, iniş alanındaki toprağı ve yakıt olarak kullanılma ihtimali olan kaynakları inceleyeceği aktarılmıştı.

ARTEMİS PROGRAMI

"Artemis Programı" çerçevesinde yapılacak mürettebatlı yolculukların yanı sıra NASA'nın, Ay'ın robotlar yardımıyla keşfi için de kapsamlı planları bulunuyor.

NASA, 2024'te ana amaçlarından biri Ay'daki kaynakları yakıt olarak kullanma olanaklarını araştırmak olan "CLPS Programı" kapsamında Ay'a araçlar gönderecek. (AA)

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