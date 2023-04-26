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NASA’nın 'emektar' uzay aracı! InSight'tan Mars’ta bir ilk...

26.04.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA, Mars’a sismik araştırma için InSight uzay aracını göndermişti. InSight uzay aracı, Aralık 2022’de solar panelleri toz nedeniyle bloke olana kadar 4 yıl boyunca Mars’tan veri toplamaya devam etmişti. Emektar uzay aracının, kızıl gezegendeki sismik dalgaları ilk kez saptadığı belirtildi. Öte yandan, incelemede, kızıl gezegenin çekirdeğinin oksijen ve sülfür gibi hafif elementlerin yanı sıra az miktarda hidrojen ve karbon içerdiği belirlendi.

NASA’nın 'emektar' uzay aracı! InSight'tan Mars’ta bir ilk...

CNN’nin haberine göre, Mars’ta gerçekleşen depremler ve gezegene düşen meteorların oluşturduğu sismik dalgalar, InSight tarafından saptanarak verileri toplandı.

Proceedings National Academy of Science dergisinde yayımlanan çalışmada, bu veriler incelendi.

Araştırmacılar, sismik dalgaların kızıl gezegenin çekirdeği boyunca gerçekleşen yolculuğunu ve etkilerini analiz etti. Bunun, Mars’ın çekirdeğinin yoğunluğunu ve kimyasal bileşenlerini tahmin etmeye izin verdiği kaydedildi.

İncelemede, kızıl gezegenin çekirdeğinin oksijen ve sülfür gibi hafif elementlerin yanı sıra az miktarda hidrojen ve karbon içerdiği belirlendi.

mars

"MARS'IN ÇEKİRDEĞİNDE NE OLDUĞUNU, DÜNYAYA BENZERLİĞİNİN NE OLDUĞUNU VE ONU DÜNYADAN AYIRAN ŞEYİN NE OLDUĞUNU KEŞFETTİK"

Maryland Üniversitesi Jeoloji Bölümünden Doç. Dr. Vedran Lekic, "1906'da bilim adamları depremlerden kaynaklanan sismik dalgaların dünyanın içindeki yolcuğunu gözlemleyerek ilk defa dünyanın çekirdeğini keşfetti. Şimdi, 100 yıldan biraz daha fazla süre sonra, bu bilgimizi InSight sayesinde Mars'taki sismik verileri analiz etmek için uyguladık. Sonunda Mars'ın çekirdeğinde ne olduğunu, dünyaya benzerliğinin ne olduğunu ve onu dünyadan ayıran şeyin ne olduğunu keşfettik." ifadesini kullandı.

Doç. Dr. Nicholas Schmerr de dünyanın sıvı dış çekirdeğe ve katı bir iç çekirdeğe sahip olduğunu ama Mars'ın çekirdeğinin ise komple sıvıdan oluştuğunu dile getirdi. Mars'ın çekirdeğinin ayrıca, bilim insanlarının inandığından daha az yoğunluğa sahip daha küçük bir çekirdek olduğunu belirten Schmerr, "Bir gezegenin çekirdeğinin yapısının o gezegenin nasıl oluştuğunu, zamanla neye evrildiğini bilmeye nasıl hizmet ettiğini bu mantıkla düşünebilirsiniz." şeklinde konuştu.

Insight, Aralık 2022’de solar panelleri toz nedeniyle bloke olana kadar 4 yıl boyunca Mars’tan veri toplamaya devam etmişti. (AA)

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