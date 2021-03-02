NASA'nın ISS’deki astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) NASA'da görevli astronotlar, istasyona yüzde 30 daha fazla enerji sağlayacak güneş panellerini kurmak için " uzay yürüyüşüne" çıktı.

Astronotların söz konusu çalışmalarının ana unsurunun, güneş paneli yükseltmeleri için gerekli modifikasyon kitlerini monte etmek olduğu ifade edildi.

Pazar günü gerçekleştirilen uzay yürüyüşünde NASA astronotlarından Kate Rubins ve Victor Glover yer aldı. İki astronot, ilk montaj braketleri ve payandaları bir araya getirerek, istasyonun eskiyen güneş kanatlarının yanına monte etti.

YÜRÜYÜŞ PLANLANANDAN UZUN SÜRDÜ

Astronotlar, çalışma süresince kendilerini yavaşlatan daha inatçı cıvatalarla başa çıkmak için bir cırcır anahtarı kullanmak zorunda kaldığı ifade edildi. Bu çalışma nedeniyle uzay yürüşünün planlanandan daha uzun sürdüğü ifade edildi. NASA'da görevli astronotlardan Rubins, kurulumun geciken ikinci kısmı için bu hafta içinde ikinci bir uzay yürüyüşün yapılacağını açıkladı.

(DHA)

