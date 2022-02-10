HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NASA'nın Mars aracı Perseverance bunu da başardı! Plütonyum yakıtıyla çalışan araçtan rekor

NASA'nın Mars aracı Perseverance bunu da başardı! Plütonyum yakıtıyla çalışan araçtan rekor

10.02.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Perseverance keşif aracı Mars'ta en uzun yürüyüşünü yaptı. Plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance, en uzun mesafe yürüyüşünü 245,76 m ile gerçekleştirerek bir rekora imza attı.

NASA'nın Mars aracı Perseverance bunu da başardı! Plütonyum yakıtıyla çalışan araçtan rekor

Perseverance keşif aracı ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından Mars'a gönderilmişti. Gezginci keşif aracı olarak da bilinen Perseverance, Mars'ta 245,76 m ile en uzun mesafe yürüyüşünü gerçekleştirmeyi başardı. Böylece Mars'taki en uzun mesafe yürüyüş rekorunu kırdı.

Space.com sitesinde yer alan habere göre, Jet Propulsion Laboratory araştırma enstitüsü, Perseverance keşif aracının Mars'ta kendi kendine sürüş işlemini başarılı bir şekilde devam ettirdiğini açıkladı.

AW260509_02

NASA'nın Perseverance Mars Rover Twitter hesabından yapılan açıklamada, gezginin Mars’ta geçirdiği tek bir günde 245,76 metre katederek en uzun sürüşünü yaptığı aktarıldı.

Mars aracı Perseverance, sürpriz bir keşif yaptı!Mars aracı Perseverance, sürpriz bir keşif yaptı!

PERSEVERANCE HAREKET HALİNDE

Açıklamada, aracın, bölgeyi birkaç ay keşfettikten sonra hareket halinde olmaya başladığı ve kendi kendine sürüş fonksiyonu sayesinde her geçen gün daha fazla yol kat edebildiği aktarıldı.

NASA, 2015’te, Kızıl Gezegen’de Opportunity keşif aracının, 214 metre ile en uzun sürüşünü gerçekleştirdiğini açıklamıştı.

NASA'nın California'daki Jet İtki Laboratuvarı'nda inşa edilen ve plütonyum yakıtıyla çalışan Perseverance keşif aracı, 30 Temmuz 2020’de fırlatıldıktan yaklaşık 7 ay sonra 18 Şubat’ta Mars’a inmişti.

Mars'a gönderilen araçlar içinde en gelişmiş teknolojik özelliklere sahip Perseverance’ın Kızıl Gezegen'deki yeni misyonunun gerçekleşmesi için altyapı çalışmalarına 2,4 milyar dolar, aracın yüzeye inmesini ve çalıştırılmasını mümkün kılan sistem için de 300 milyon dolar harcanmıştı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitcoin hazine avcılarının yükselişiBitcoin hazine avcılarının yükselişi
Zamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğimZamları geri çekinceye kadar elektrik faturamı ödemeyeceğim
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde Seccad Yeşil yakalandı! Olayla ilgili yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
Mars Perseverance
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Survivor'da ünlü isim veda etti! Elenen yarışmacıya sürpriz teklif

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Sihirli Annem'in Ceren'i boşanıyor!

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Şehri kar vurdu! Komşu illerle bağlantı kesildi

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Halil Falyalı zırhlı araca bilerek mi binmedi?

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

Meteorolojiden çok sayıda il için yoğun kar ve yağış uyarısı!

RTÜK Başkanı duyurdu! Canlı yayındaki sözlerine inceleme

RTÜK Başkanı duyurdu! Canlı yayındaki sözlerine inceleme

İlginizi Çekebilir

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Kokusu bile yetiyor! Sorunlarınızın çaresi için uyumadan önce...

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Şıklığı ile konuşulan Melis Sezen'in tarzını beğenenlere özel kombinler

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Muhtemelen bu yüzden öleceksiniz! Ancak bilmediğiniz bir şey var

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Takviye almak sağlıklı mı? İşte bilmeniz gerekenler

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Çantasını ikinci evi olarak görenlere, dayanıklı ve şık sırt çantası çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.