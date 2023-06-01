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NASA UFO GÖRÜNTÜLERİ: Uzaylılar var mı? Nasa ufo görüntüleri gerçek mi? İlk kareler geldi!

01.06.2023 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin başkenti Washington'da bir toplantı düzenleyen NASA, toplantının ardından bir görüntü yayınlayarak uzaylılar ile ilgili yeni bir gelişme paylaştı. NASA yaptığı paylaşımla uzaylıların varlığını kabul ettiğini açıkladı. Peki, Uzaylılar var mı? Nasa ufo görüntüleri gerçek mi? İlk kareler geldi!

NASA UFO GÖRÜNTÜLERİ: Uzaylılar var mı? Nasa ufo görüntüleri gerçek mi? İlk kareler geldi!

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), tarihinde ilk kez Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) ve Tanımlanamayan Hava Fenomeni (UAP) ile ilgili halka açık basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, tanımlanamayan uçan nesnelerin görüntülerini paylaşarak UFO'ların varlığını kabul etmemiz gerektiğini söyledi. İşte NASA ve uzaylılar ile ilgili detaylar...

NASA UFO GÖRÜNTÜLERİ

NASA'nın UFO görev gücü bugün toplandı. NASA tarafından önümüzdeki haftalarda yayımlanması beklenen rapor öncesinde bugün tarihi bir açıklama gerçekleştirildi. Bir video paylaşarak ufoların varlığını kabul ettiğini açıklayan NASA'nın paylaşımı tüm dünya üzerinde büyük etki yarattı.

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UZAYLILAR VAR MI?

UFO terimi, hükümet tarafından "UAP"(tanımlanamayan anormal fenomen) olarak değiştirilmişti. NASA, geçen Haziran ayında panelin oluşumunu duyururken, "UAP'lerin dünya dışı kökenli olduğuna dair hiçbir kanıt yok" açıklamasında bulunmuştu.

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Bugün gerçekleştirilen toplantının en çnemli noktalarından biri de hükümetin bir zamanlar askeri ve ulusal güvenlik yetkililerinin gizlilik kararı aldığı bir konunun NASA tarafından yürütülen ilk soruşturması olması.

NASA UFO GÖRÜNTÜLERİ GERÇEK Mİ?

Bugün gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren toplantıda, ABD Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz sene İHA tarafından kaydedilen ve binaların üzerinde hızla hareket eden metalik bir küreyi gösteren bir görüntü paylaşılarak, nesnenin henüz ne olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

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Anomali Çözüm Ofisi (AARO) Yöneticisi Sean Kirkpatrick, söz konusu metal objelerin tüm dünyada görüldüğünü aktararak, "Bunların çok ilginç manevralar yaptığını görüyoruz" ifadelerini kullandı. Kirkpatrick, söz konusu nesnelerin havadaki varlık güvenliğine görünür bir tehdit oluşturmadığını belirtti.

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