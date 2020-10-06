NASA yapay zeka tarafından keşfedilen Mars kraterinin görüntülerini paylaştı!

Yapay zeka yakın geleceğin en potansiyeli teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Kimileri yapay zekayı bir düşman güç olarak yorumluyor ve insanlığın sonunu getireceğine inanıyor. Bazı otoriteler ise yapay zekanın tam tersine insan hayatına çok önemli dokunuşlar yapacağını ve hayatın birçok yönünü kolaylaştıracağını söylüyorlar. Tartışmalar süredursun, yapay zeka çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hatta NASA'nın yardım aldığı bir yapay zeka, çok önemli bir keşfe imzasını attı bile.

YAPAY ZEKA MARS'TA KRATER KÜMESİ KEŞFETTİ

NASA'nın Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki bilim insanlarının kullandığı yeni bir yapay zeka, Kızıl Gezegen Mars'ta daha önce fark edilmemiş bir krater kümesini gün yüzüne çıkartmayı başardı. Normalde 40 dakikalık bir çalışmayla tespit edilebilecek bölge, yapay zeka sayesinde sadece 5 saniyede tespit edilebildi.

BİLİM İNSANLARI BİR SONRAKİ ADIMA GEÇECEK

Bilim insanları, yapay zekanın keşfettiği ilk Mars kraterlerinin Mart 2010 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında gezegene çarpan bir meteor sonrası oluştuğu yorumunu yapıyor. Görüntülerde ise yalnızca patlama izleri görülüyor. Kraterleri daha yakından görebilmek adına ise bilim insanları Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi olarak isimlendirilen bir yöntemle kraterler üzerinde çalışmalar gerçekleştirecek.