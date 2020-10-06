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NASA yapay zeka tarafından keşfedilen Mars kraterinin görüntülerini paylaştı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 06.10.2020 15:29 | Son Güncelleme

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), yapay zekanın tespit ettiği ilk Mars kraterinin görüntülerini paylaştı. Paylaşılan görüntüler, yapay zekanın bilim insanlarına ne kadar yardım ettiğinin adeta bir kanıtı niteliğinde.

NASA yapay zeka tarafından keşfedilen Mars kraterinin görüntülerini paylaştı!

Yapay zeka yakın geleceğin en potansiyeli teknolojilerinden biri olarak gösteriliyor. Kimileri yapay zekayı bir düşman güç olarak yorumluyor ve insanlığın sonunu getireceğine inanıyor. Bazı otoriteler ise yapay zekanın tam tersine insan hayatına çok önemli dokunuşlar yapacağını ve hayatın birçok yönünü kolaylaştıracağını söylüyorlar. Tartışmalar süredursun, yapay zeka çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Hatta NASA'nın yardım aldığı bir yapay zeka, çok önemli bir keşfe imzasını attı bile.

YAPAY ZEKA MARS'TA KRATER KÜMESİ KEŞFETTİ

NASA'nın Kaliforniya'daki Jet İtki Laboratuvarı'ndaki bilim insanlarının kullandığı yeni bir yapay zeka, Kızıl Gezegen Mars'ta daha önce fark edilmemiş bir krater kümesini gün yüzüne çıkartmayı başardı. Normalde 40 dakikalık bir çalışmayla tespit edilebilecek bölge, yapay zeka sayesinde sadece 5 saniyede tespit edilebildi.

yapay zeka Mars krateri

BİLİM İNSANLARI BİR SONRAKİ ADIMA GEÇECEK

Bilim insanları, yapay zekanın keşfettiği ilk Mars kraterlerinin Mart 2010 ile Mayıs 2012 tarihleri arasında gezegene çarpan bir meteor sonrası oluştuğu yorumunu yapıyor. Görüntülerde ise yalnızca patlama izleri görülüyor. Kraterleri daha yakından görebilmek adına ise bilim insanları Yüksek Çözünürlüklü Görüntüleme Bilim Deneyi olarak isimlendirilen bir yöntemle kraterler üzerinde çalışmalar gerçekleştirecek.

YAPAY ZEKA İLE BULGU SAYISI ARTACAK

Jet İtki Laboratuvarı'ndaki bilim insanları ve yapay zeka araştırmacılarına göre ise geliştirilen model ile zamandan ciddi anlamda tasarruf edilecek. Ancak yapay zekanın getirisi bununla sınırlı olmayacak. Gelecekteki bulguların sayısı da artacak. En azından bilim insanlarının inancı bu yönde. Kim bilir, belki Mars'taki muhtemel yaşam izini de bir yapay zeka bulabilir.

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