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NATO'dan gövde gösterisi! Tarihindeki en büyük tatbikat olacak: 250'den fazla savaş uçağı katılıyor... Aralarında Türk F-16'ları da var

07.06.2023 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO, tarihinin en büyük hava ikmal tatbikatına hazırlanıyor. Aralarında Türk F-16 savaş uçaklarının da olduğu 250'den fazla hava aracı ile düzenlenecek tatbikatta Almanya genelinde Alman Hava Kuvvetlerine ait hava üslerinin neredeyse tamamı kullanımda olacak.

NATO'dan gövde gösterisi! Tarihindeki en büyük tatbikat olacak: 250'den fazla savaş uçağı katılıyor... Aralarında Türk F-16'ları da var

NATO, kurulduğundan bu yana düzenlenecek en büyük hava ikmal tatbikatını Almanya ve Doğu Avrupa'da yapacak. 12-23 Haziran tarihlerindeki Air Defender 2023 tatbikatına 10 binden fazla havacı ve aralarında Türk F-16'larının da olduğu 250'den fazla savaş uçağının katılması planlanıyor.

Tatbikat için ABD Hava Kuvvetlerinden yaklaşık 110 uçak Atlas Okyanusu'nun diğer yakasından Avrupa'ya gelecek. Bunlara ek olarak Avrupa'daki NATO ülkelerinden 80 uçak, uluslararası ortaklardan da 60 uçağın tatbikatta yer alması öngörülüyor. Tatbikat boyunca günde ortalama 250 sorti yapılacağı belirtiliyor.

Ayrıca 25 ülkeden havacılar 20'den fazla tipteki uçakla tatbikatta görev alacak. Bunlar arasında F-35'ler, Eurofighter, F-18, F-16, A-10, Gripen gibi uçak tipleri bulunuyor.

Alman Hava Kuvvetlerinin ev sahipliğindeki tatbikatla ittifakın hava savunmasının güçlü tutulması, havadaki güçlü caydırıcılığın sürdürüldüğüne dair mesaj verilmesi ve Atlantik'in iki yakasının uyumunun sağlamlaştırılması hedefleniyor.

Tatbikatın Doğu Avrupa'daki bölümünde bu bölgedeki müttefik ülkelerin uçaklarının görev uçuşlarının yanı sıra NATO'ya ait AWACS havadan erken uyarı ve ihbar uçakları görev icra edecek. AWACS uçakları da ittifakın doğu kanadı üzerinde her gün uçuşlar yapacak.

Almanya genelinde Alman Hava Kuvvetlerine ait hava üslerinin neredeyse tamamı tatbikat boyunca kullanımda olacak.

TÜRKİYE'DEN 3 ADET F-16 UÇAĞI ALMANYA'YA ULAŞTI

Tatbikata Türkiye'den ise 3 adet F-16 gönderildi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında, Almanya'da icra edilecek Air Defender 23 Tatbikatı’na katılacak 151’inci Filo Komutanlığımıza ait 3 adet F-16 uçağımız, Merzifon'dan kalkarak Schleswig Hava Üssü/Almanya'ya ulaştı." denildi.

Haziran ayı ortasındaki tatbikat nedeniyle Almanya'nın güneyi, kuzeyi ve doğusunda özel bölgeler hava sahaları belirlendi. Sivil uçuşlar bakımından Avrupa'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Almanya üzerindeki askeri uçuşların sivil uçuşların bazılarını etkilemesi bekleniyor. Tatbikat nedeniyle Avrupa hava sahası üzerinde birçok sivil uçuşun rotasının değiştirileceği ifade ediliyor. (AA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
NATO savaş uçağı tatbikat

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