"NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor 'F-35.' maddeye değil"

WASHINGTON (AA) - Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD yönetiminin NATO müttefiklerine silah sistemleri konusunda baskı yapmasını eleştirerek, "Şahsen NATO'nun dayanışma gücünün şu veya bu ekipmanı almakla koşullandırılmasından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz." dedi.

Bakan Parly, Washington ziyareti kapsamında Atlantik Konseyinde konuştu.

ABD'nin son yüzyılda Avrupa için siper olduğunu belirten Parly, "Şimdi stratejik rekabet artık Asya'ya kayıyor. Avrupa artık ABD için bir ana oyun alanı değil ve dolayısıyla (ABD'nin Avrupa politikasında) soru işaretleri ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Bakan Parly, ABD'nin askeri operasyonlardan ve ticaret anlaşmalarından çekildiğini anımsatarak, tüm bunların ABD için kısa süreli faydası olabileceğini ancak bunun anlamının görünenden çok daha derin olacağını söyledi.

ABD Kongresi'nin, Avrupa'da Rusya'yı caydırmak için 5,9 milyar dolar fon ayırması nedeniyle ABD'ye teşekkürlerini bildiren Parly, Avrupa'nın, Washington'un desteğinin kalıcı olup olmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtti.