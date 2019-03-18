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"NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor 'F-35.' maddeye değil"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 21:16 | Son Güncelleme

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly: - "Stratejik rekabet artık Asya'ya kayıyor. Avrupa artık ABD için bir ana oyun alanı değil" - "Şahsen NATO'nun dayanışma gücünün, müttefiklerin şu veya bu ekipmanı alması ile koşullandırılmasından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz. NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor 'F-35.' maddeye değil"

WASHINGTON (AA) - Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD yönetiminin NATO müttefiklerine silah sistemleri konusunda baskı yapmasını eleştirerek, "Şahsen NATO'nun dayanışma gücünün şu veya bu ekipmanı almakla koşullandırılmasından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz." dedi.

Bakan Parly, Washington ziyareti kapsamında Atlantik Konseyinde konuştu.

ABD'nin son yüzyılda Avrupa için siper olduğunu belirten Parly, "Şimdi stratejik rekabet artık Asya'ya kayıyor. Avrupa artık ABD için bir ana oyun alanı değil ve dolayısıyla (ABD'nin Avrupa politikasında) soru işaretleri ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

Bakan Parly, ABD'nin askeri operasyonlardan ve ticaret anlaşmalarından çekildiğini anımsatarak, tüm bunların ABD için kısa süreli faydası olabileceğini ancak bunun anlamının görünenden çok daha derin olacağını söyledi.

ABD Kongresi'nin, Avrupa'da Rusya'yı caydırmak için 5,9 milyar dolar fon ayırması nedeniyle ABD'ye teşekkürlerini bildiren Parly, Avrupa'nın, Washington'un desteğinin kalıcı olup olmadığı konusunda endişeli olduğunu belirtti.

Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'yı bölmesinin endişe verici olduğunu vurgulayan Parly, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında NATO müttefiklerini savunma harcamaları konusunda tehdit etmesini eleştirdi.

Fransa Savunma Bakanı Parly, temmuz ayındaki NATO toplantısında, Avrupa'nın savunma harcamalarını gayrisafi yurtiçi hasılalarının (GYSH) yüzde 2'sine çıkarmamaları durumunda, "ABD'nin kendi bildiğini yapacağı" şeklindeki yaklaşımına ilişkin ise şunları söyledi:

"Avrupalılar, bu yaklaşımı duyduklarında güven duymak yerine, düşünülemez olanın (ABD'nin NATO'dan ayrılması) yavaşça yaklaşmakta olup olmadığını merak etmeye başladılar. Sonuç olarak muhtemel bir durum için hazırlık yapmaya başlandı. Ordular devamlı hazırlık yapar. Dürüst şekilde kendi başlarına bırakıldıklarında neler yapabileceklerine bakmaya başladılar."

Parly, Avrupa ülkelerinin silah alımlarını artırmaya başladıklarını belirterek, "Avrupa ile ABD'ye birlikte bakıldığında sivil hava araçlarının yüzde 71'i, taarruz helikopterlerinin yüzde 72'si, stratejik hava ikmal uçaklarının yüzde 81'i, yakıt ikmal tankerlerinin yüzde 91'i, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının yüzde 92'si ve stratejik, balistik füze alarm sisteminin yüzde 100'ü ABD'nin. Dolayısıyla Avrupa ayakları üzerinde duracaksa yapacak çok büyük bir ev ödevi var." ifadesini kullandı.

- "Avrupa'nın savunma sanayisi güçlendirilmeli"

Parly, Avrupa'nın savunma sanayisinin de güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, çok çeşitli silahlar üretmesine rağmen Avrupa'nın ABD'den büyük silah alımları yaptığını anımsattı.

ABD'nin Avrupa ülkelerine silah alımları konusunda baskı yapmasını eleştiren Parly, "Şahsen NATO'nun dayanışma gücünün, müttefiklerin şu veya bu ekipmanı alması ile koşullandırılmasından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz. NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor 'F-35.' maddeye değil." şeklinde konuştu.

- Fransa ABD'nin Suriye'de asker bırakma teklifini değerlendiriyor

Fransa'nın terörle mücadele konusunda her zaman ABD'nin yanında yer alacağını belirten Florence Parly, ABD'nin Suriye'den çekilmesine ilişkin olarak şunları kaydetti:

"ABD, Suriye'den çekilme konusunda düşünürken, ABD'nin orada asker bırakması gerektiğini ilk biz söyledik ve bugün ABD'nin birkaç ortakla belirli bir gücü orada bırakma teklifini ise dikkatli şekilde değerlendiriyoruz."

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ABD Fransa Fransa Savunma Bakanı Florence Parly NATO

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