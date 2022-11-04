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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

04.11.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesindeki rolü nedeniyle teşekkür etti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İstanbul'da yaptığı görüşmeyi sosyal medya mesajında değerlendirdi. Erdoğan tarafından ağırlanmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Stoltenberg, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ukrayna tahıl anlaşmasının devam etmesindeki hayati rolü nedeniyle teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

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Erdoğan ile görüşmesinde ayrıca Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının sonuçlandırılmasını ele aldıklarını aktaran Stoltenberg, iki ülkenin üyeliğinin ittifakı güçlendireceğini kaydetti. (AA)


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Recep Tayyip Erdoğan Jens Stoltenberg

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