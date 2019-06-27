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NATO Genel Sektereri Stoltenberg'den S-400 açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 27.06.2019 16:35 | Son Güncelleme

G-20 kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi öncesinde S-400'e ilişkin açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir' dedi.

NATO Genel Sektereri Stoltenberg'den S-400 açıklaması

Brüksel'de iki gün süren NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 tedarikinin gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine, bu konunun Savunma Bakanları Toplantısı'nın resmi gündeminde bulunmadığını ancak, ikili görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİNİ İŞARET ETTİ

Türkiye ve ABD arasında diyaloğun sürmesini memnuniyetle karşıladığının altını çizen Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın G-20 çerçevesinde bir araya geleceğini hatırlatarak, "Umarım, bu görüşmede hepimiz için zor bir konu olan S-400 tedariki hakkında bir ilerleme sağlanabilir." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
S-400 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Donald Trump G 20

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