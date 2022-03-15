HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO liderleri olağanüstü toplanıyor! Brüksel'de yoğun toplantı trafiği

NATO liderleri olağanüstü toplanıyor! Brüksel'de yoğun toplantı trafiği

15.03.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO ülkelerinin liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzer 24 Mart tarihinde Brüksel'de olağanüstü zirvede bir araya gelecek. Ayrıca, Brüksel'de AB Liderler Zirvesi de düzenlenecek. ABD Başkanı Joe Biden da NATO ve Avrupa Birliğinin toplantılarına katılmak için gelecek hafta Avrupa'ya gidecek.

NATO liderleri olağanüstü toplanıyor! Brüksel'de yoğun toplantı trafiği

Rusya'nın Ukrayna işgal harekatının ardından gelecek hafta Brüksel'de yoğun bir toplantı trafiği yaşanacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Mart tarihinde Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini açıkladı.

Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya verilecek güçlü desteği, NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasını daha da güçlendirmeyi ele alacaklarını belirten Stoltenberg, "Bu kritik zamanda Kuzey Amerika ve Avrupa, NATO'da birlikte durmaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

AB LİDERLERİ DE TOPLANIYOR

Brüksel'de 24-25 Mart tarihlerinde AB Liderler Zirvesi de düzenlenecek. Söz konusu zirvenin ilk günkü oturumuna ABD Başkanı Joe Biden da katılacak. NATO Liderler Zirvesi, en son 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle yapılmıştı.

iStock-1371236165

Ayrıca NATO ülkelerinin savunma bakanları da yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

BIDEN AVRUPA'DAKİ TOPLANTILARA KATILACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO ve Avrupa Birliğinin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin düzenleyeceği zirvelere katılmak için gelecek hafta Avrupa'ya gideceğini duyurdu.

thumbs_b_c_1e31ccf8e21e13c318817c1177071f55

Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Psaki, Biden'ın gelecek hafta Avrupa'ya gideceği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Psaki, "Biden, gelecek hafta Belçika, Brüksel'e seyahat edecek ve burada Rusya-Ukrayna savaşı konusunda 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO zirvesine katılacak. Biden, burada NATO müttefiklerimize sarsılmaz desteğimizi de dile getirecek. Biden ayrıca, Avrupa Birliği Konseyi zirvesine katılarak, Ukrayna'ya ilişkin ortak endişeleri anlatacak." dedi.

Söz konusu zirvelerde, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, Ukrayna'ya insani yardım ve bölgedeki konuların ele alınacağını sözlerine ekleyen Psaki, ekonomik yaptırımların etkisine de dikkati çekti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BM'de çekimser oy kullanmıştı! Gözler o açıklamaya çevrildi: "Ukrayna krizinde..."BM'de çekimser oy kullanmıştı! Gözler o açıklamaya çevrildi: "Ukrayna krizinde..."
Esir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettikEsir alınan Rus askeri Putin'e 'yoldaş' diyerek seslendi: Savaşı kaybettik
İlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken notİlk kez Türkiye'de! Anıtkabir defterine dikkat çeken not
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği NATO Brüksel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

Petek Dinçöz'den kötü haber! Bunu kimse beklemiyordu

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

İbn-i Sina önerdi: Cinsel gücü artırmak için...

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Petrol fiyatları sert düştü! Akaryakıta indirim yolda

Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Kılıçdaroğlu illeri tek tek saydı: Elektriği ücretsiz vereceğiz

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Rusya'nın kararını Lavrov iletti! Ayrıldılar

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Rusya: 'Bu savaşı durduruyoruz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.