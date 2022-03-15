NATO liderleri olağanüstü toplanıyor! Brüksel'de yoğun toplantı trafiği

Rusya'nın Ukrayna işgal harekatının ardından gelecek hafta Brüksel'de yoğun bir toplantı trafiği yaşanacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 24 Mart tarihinde Brüksel'deki NATO karargahında olağanüstü NATO Liderler Zirvesi düzenleneceğini açıkladı.

Zirvede, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin sonuçlarını, Ukrayna'ya verilecek güçlü desteği, NATO'nun caydırıcılığı ve savunmasını daha da güçlendirmeyi ele alacaklarını belirten Stoltenberg, "Bu kritik zamanda Kuzey Amerika ve Avrupa, NATO'da birlikte durmaya devam etmelidir." ifadesini kullandı.

AB LİDERLERİ DE TOPLANIYOR

Brüksel'de 24-25 Mart tarihlerinde AB Liderler Zirvesi de düzenlenecek. Söz konusu zirvenin ilk günkü oturumuna ABD Başkanı Joe Biden da katılacak. NATO Liderler Zirvesi, en son 25 Şubat'ta video konferans yöntemiyle yapılmıştı.

Ayrıca NATO ülkelerinin savunma bakanları da yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

BIDEN AVRUPA'DAKİ TOPLANTILARA KATILACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO ve Avrupa Birliğinin Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin düzenleyeceği zirvelere katılmak için gelecek hafta Avrupa'ya gideceğini duyurdu.

Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Psaki, Biden'ın gelecek hafta Avrupa'ya gideceği yönünde çıkan haberleri doğruladı.

Psaki, "Biden, gelecek hafta Belçika, Brüksel'e seyahat edecek ve burada Rusya-Ukrayna savaşı konusunda 24 Mart'ta düzenlenecek olağanüstü NATO zirvesine katılacak. Biden, burada NATO müttefiklerimize sarsılmaz desteğimizi de dile getirecek. Biden ayrıca, Avrupa Birliği Konseyi zirvesine katılarak, Ukrayna'ya ilişkin ortak endişeleri anlatacak." dedi.

Söz konusu zirvelerde, Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlar, Ukrayna'ya insani yardım ve bölgedeki konuların ele alınacağını sözlerine ekleyen Psaki, ekonomik yaptırımların etkisine de dikkati çekti.



