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NATO Savunma Bakanları Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 20:29 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında insansız deniz sistemleri geliştirilmesine yönelik çok uluslu girişim için niyet beyanı imzaladı - Bakan Akar, Romanya Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fifor ile görüşme gerçekleştirdi

BRÜKSEL (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında, insansız deniz sistemleri geliştirilmesine yönelik çok uluslu girişim için niyet beyanına imza attı.

Akar, Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'nda NATO-Gürcistan Komisyonu Oturumu'nun ardından mevkidaşlarıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Bakan Akar, aralarında Almanya, ABD, İngiltere, Belçika, Danimarka, Hollanda, İspanya, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz ve Yunanistan'ın da bulunduğu insansız deniz sistemleri geliştirilmesine yönelik çok uluslu girişim için niyet beyanına imza attı.

İmzalanan niyet beyanı, girişime katılan ülkeler arasında iş birliği yapma, personel görevlendirme ve standartları belirleme açısından hukuki zemin oluşturmayı amaçlıyor.

Çok uluslu girişimle ise bir taraftan NATO'ya kalitesi yüksek bir insansız deniz sistemi kabiliyeti kazandırılması amaçlanırken, diğer taraftan iş birliği sayesinde mali kaynak israfının engellenmesi öngörülüyor.

İnsansız deniz sistemleri, robotik sistemlerin kullanımıyla birlikte harekat ortamında insan hayatına yönelik muhtemel riskleri azaltmayı hedefliyor.

Milli Savunma Bakanı Akar, NATO'daki temasları sırasında Romanya Savunma Bakanı Mihai-Viorel Fifor ile baş başa bir görüşme de yaptı.

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