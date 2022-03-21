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NATO Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderdi

21.03.2022 02:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, NATO'dan dikkat çeken bir hamle geldi. NATO tarafından Almanya ve Hollanda'ya ait Patriot hava savunma sistemleri Slovakya'ya gönderildi.

NATO Slovakya'ya Patriot hava savunma sistemleri gönderdi

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi amacıyla Almanya ve Hollanda'nın sağladığı Patriot hava savunma sistemlerinin geçici olarak Slovakya'ya gönderildiğini belirtti.

NATO ASKERLERİ GÖREV YAPACAK

Hava savunma sisteminin Sliac kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını kaydeden Nad, bu kapsamda ülkede 2 bin 100 NATO askerinin görev yapacağını vurguladı.

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Nad, Patriot hava savunma sisteminin ülkenin halihazırda sahip olduğu Rus yapımı S-300 hava savunma sisteminin yerini almayacağını, sadece ülkenin hava sahasının korumasını güçlendireceğini kaydetti.

S-300'lerin yaşı, teknik durumu ve yetenekleri nedeniyle değiştirilmesinin planlandığını da belirten Nad, ülkesine başka bir hava savunma sistemi verilmesi halinde halihazırda sahip olduğu S-300'leri Ukrayna'ya vermeye hazır olduğunu aktardı. (AA)

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NATO
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