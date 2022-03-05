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NATO, Ukrayna'dan sonra iki ülke risk altında demişti! Açıklama geldi

05.03.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Ukrayna'daki saldırıların sonrasında Gürcistan ve Bosna Hersek'in risk altında olduğunu ifade etmesinin ardından Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt açıklama yaptı. Schmidt, Ukrayna’da yaşananlara rağmen Bosna Hersek’te savaş çıkmayacağını belirtti.

NATO, Ukrayna'dan sonra iki ülke risk altında demişti! Açıklama geldi

NATO Genel Sekreteri NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dün kameraların karşısında yaptığı açıklamada Ukrayna'daki saldırıların ardından Gürcistan ve Bosna Hersek'in risk altında olduğunu ifade etmişti. Stoltenberg'in bu açıklaması sonrası Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Ukrayna’da yaşananlara rağmen Bosna Hersek’te savaş çıkmayacağını belirtti.

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"BOSNA'DA SAVAŞ ÇIKMAYACAK"

Schmidt, Avaz gazetesine yaptığı açıklamada, "Ukrayna’da yaşananların halk arasında tedirginliğe yol açıyor olmasını anlıyorum. Ancak Batı Balkanlar ve Bosna Hersek’te insanların korkmalarına sebep olacak bir gösterge yok. Bosna’da savaş çıkmayacak." ifadelerini kullandı.

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"ŞU AN TEDİRGİN OLACAK BİR DURUM YOK"

Batı Balkanlar’da ve Bosna’daki tedirginliği değerlendiren Schmidt, “Burası bir önceki neslin savaşı gördüğü bir ülke ve herkes savaşın ne anlama geldiğini iyi biliyor. Şu an tedirgin olacak bir durum yok.” diye konuştu.

Schmidt, "Her türlü savaşa karşıyım. Tüm savaşlar engellenmelidir. Bosna'da göreve başladığım ilk günden beri bunu söylüyorum." dedi.

BOSNA YÜKSEK TEMSİLCİLİĞİ NEDİR?

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği, Bosna Hersek'te savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturuldu.

Bosna Hersek'teki Barış Uygulama Konseyi üyesi ülkelerin büyükelçileri tarafından yapılan oylama sonucu seçilen Yüksek Temsilci, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor.

Yüksek Temsilci, her yıl Birleşmiş Milletlere (BM) Bosna Hersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunuyor.

Kaynak: AA

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