SON DAKİKA | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Daha kötü günler bizi bekliyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'daki olağanüstü Ukrayna zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. "Gelecek günlerde daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz" diyen Stoltenberg, "Rusya'nın çok büyük bir bedel ödeyeceğini de söyledik, şu an bu bedeli ödüyor. Bu Putin'in savaşı. Putin'e çağrıda bulunuyoruz bu savaşı hemen bitirmesi için" diye konuştu. Ukrayna'daki saldırıların ardından iki ülkenin risk altında olduğunu ifade eden Stoltenberg, "NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil" dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Stoltenberg'in açıklamasından satır başları:

"DAHA KÖTÜ GÜNLER BİZİ BEKLİYOR"

Gelecek günlerde daha kötü günler bizi bekliyor. Daha fazla ölüm, yıkım göreceğiz. Rus kuvvetleri daha ağır silah kullanmaya devam ettikçe bunları göreceğiz. Bugünkü toplantıda Ukrayna Dışişleri Bakanı, NATO müttefikleri ile görüştü. Uzun aylar boyunca Başkan Putin'in işgaline dair uyarılarda bulunmuştuk. Bu yüzden NATO müttefikleri diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştılar. Rusya'nın çok büyük bir bedel ödeyeceğini de söyledik, şu an bu bedeli ödüyor. Bu Putin'in savaşı. Putin'e çağrıda bulunuyoruz bu savaşı hemen bitirmesi için. Bütün silahlı kuvvetlerini derhal çekmesi için çağrıda bulunuyoruz. NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek veriyor.

İKİ ÜLKEYE İŞARET ETTİ

Kremlin'in niyeti bir etki çemberi oluşturmak ve burada dışişleri bakanları, risk altında olacak milletleri destekleme üzerine konuştular. Bunun içine Gürcistan da dahil. Rusya yeni bir güvenlik çemberi oluşturdu ve burada gelecek yıllarda ihtilaf dolu günler bizi bekliyor. Putin'in yaptığı seçim burada önemli. Demokrasi ya da otoriterizm seçimi önemli.

NATO, Gürcistan ve Bosna Hersek ile diğer ortaklarına yıllar boyunca yardımlarda bulunmuştur. Gürcistan'da eğitim merkezlerimiz var, farklı ortaklara da bu yardımlarımız oldu. Ukrayna'daki saldırıdan sonra bu ülkeler de risk altında. Rus kuvvetlerinin saldırılarına maruz kalabilirler. NATO müttefikleri Ukrayna'ya destek veriyor.

"NATO, RUSYA İLE SAVAŞA GİRME NİYETİNDE DEĞİL"

Nükleer santralin etrafında olanlar aslında bu savaşın ne kadar tehlikeli olduğunu vurguladı. Askeri saldırıların nükleer tesisler etrafında olması bu tehlikeyi daha da artırır. NATO, Rusya ile savaşa girme niyetinde değil. NATO, Ukrayna semalarında ittifak uçağı olmaması ve Ukrayna topraklarında NATO askeri olmaması konusunda anlaştı.

"SAVAŞ, UKRAYNA DIŞINA ÇIKARSA DAHA YIKICI OLUR"

Ukrayna'da Rus işgaline karşı duruyorlar. İşte biz de bu yüzden desteğimizi artırıyoruz. Bu yüzden NATO müttefikleri daha sıkı yaptırımlar uyguluyor. Biz aynı zamanda tüm dünyadan yardım çağrısında bulunuyoruz. Aynı zamanda bizim bir sorumluluğumuz var. Bu savaşın Ukrayna'nın dışına çıkmasını engellemek konusunda bir sorumluluğumuz var. Çünkü daha yıkıcı olacaktır. O yüzden biz ne karadan ne havadan Ukrayna'ya girmeyi düşünmüyoruz. Yoksa Avrupa'ya yayılacağını düşünüyoruz o yüzden bu acı verici kararı alıyoruz. Yaptırım uyguluyoruz ama NATO'yu bu ihtilafa sokmuyoruz.



