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NATO, Yunanistan'ın tepkisinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını sildi

31.08.2022 23:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NATO Müttefik Kara Komutanlığı tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı için kutlama mesajı yayımlanmıştı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise söz konusu paylaşımla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulundu. Bu gelişmelerin ardından ise NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yaptığı paylaşımını kaldırdı.

NATO, Yunanistan'ın tepkisinin ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını sildi

NATO'nun sosyal medyadan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlaması Yunanistan'ı ayağa kaldırmıştı. NATO Müttefik Kara Komutanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesini kullanmıştı.

"TÜRK MÜTTEFİKLERİMİZE KATILIYORUZ"

İngilizce devam eden paylaşımda "Bugün Türk bağımsızlığının 100. yıl dönümü. Zafer ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamalarında NATO ve ötesindeki Türk müttefiklerimize katılıyoruz." ifadeleri kullanılmış ve Milli Savunma Bakanlığını da etiketlenmişti.

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YUNANİSTAN RESMİ ŞİKAYETTE BULUNDU

NATO'nun 30 Ağustos paylaşımı Yunanistan'da geniş yankı buldu. Ülkede en çok okunan gazetelerden Ta Nea, NATO'nun 30 Ağustos kutlamasını "akılalmaz" buldu. Gazete "Akılalmaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye'nin 1922'de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar" başlığını attı. Kathimerini gazetesinin haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e resmi şikayette bulunduğunu duyurdu. Bakanlık açıklamasında, askeri ittifakın mesajı “kabul edilemez bir adım” olarak nitelendi.

YUNANİSTAN ŞİKAYETTE BULUNDU

Yunan ordusunun da NATO’ya bağlı Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı’na şikayette bulunacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından ise NATO Müttefik Kara Komutanlığı Twitter hesabından 30 Ağustos paylaşımını sildi.

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Anahtar Kelimeler:
NATO Yunanistan
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