HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. NATO Zirvesi sonrası Rusya ayağa kalktı! Korkutan sözler: 'Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı...'

NATO Zirvesi sonrası Rusya ayağa kalktı! Korkutan sözler: 'Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı...'

13.07.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın yakından takip ettiği NATO Zirvesi sona erdi. Litvanya'da düzenlenen zirvede Ukrayna'ya yardımların artırılması kararı alındı. Bu karar sonrasında Rusya'dan korkutan açıklama geldi. Eski Rusya Devlet Başkanı Medmedev "Çıldıran Batı başka bir şey düşünemiyor, bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor" dedi.

NATO Zirvesi sonrası Rusya ayağa kalktı! Korkutan sözler: 'Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı...'

NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya verilen destek Rusya'yı sinirlendirdi. Kremlin, Avrupa ve ABD'yi 3. Dünya Savaşı ile tehdit ederek nükleer kartını da masaya sürdü. Batı, Moskova'nın restini şimdilik görmedi. Yardımların artırılması kararı alınan Ukrayna'da da çatışmalar aralıksız sürüyor.

"BU BİR ÇIKMAZ SOKAK"

NATO Zirvesi, Moskova'yı ayağa kaldırdı. 3. Dünya Savaşı tehlikesi kapıda. Tehdit gibi açıklama bizzat eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medmedev'den geldi. NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya yardımların artırılması kararı, Moskova'yı sinirlendirdi. Medmedev, "Çıldıran Batı başka bir şey düşünemiyor, bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor" dedi.

thumbs_b_c_41146785fd04bfb15edb05e6934362e2

"ASKERİ OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Ukrayna'da da silahla susmayacak. Medmedev, sonuçların Rusya için belli olduğunu aktararak "Askeri operasyonlar devam edecek" dedi.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevcut aşamayı soğuk savaş olarak görmediklerini ifade etti. Lavrov, Batı'nın çok kutuplu dünya düzeni kurmaya çalıştığını, bu doğrultuda kan dökmekten çekinmediğini aktardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O ülkede polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı varO ülkede polis aracına bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Kediyi uçurumdan attığı anları saniye saniye kaydedip paylaştı

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Prime Day'e özel %65'e varan indirimler, bu fırsat kaçmaz

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Yoldan geçenlere rastgele laf attı! “Nasıl oluyormuş beyler?”

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Prime Day'in yüz güldüren Camper indiriminden öne çıkanları seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.