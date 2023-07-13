NATO Zirvesi sonrası Rusya ayağa kalktı! Korkutan sözler: 'Bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı...'

NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya verilen destek Rusya'yı sinirlendirdi. Kremlin, Avrupa ve ABD'yi 3. Dünya Savaşı ile tehdit ederek nükleer kartını da masaya sürdü. Batı, Moskova'nın restini şimdilik görmedi. Yardımların artırılması kararı alınan Ukrayna'da da çatışmalar aralıksız sürüyor.

"BU BİR ÇIKMAZ SOKAK"

NATO Zirvesi, Moskova'yı ayağa kaldırdı. 3. Dünya Savaşı tehlikesi kapıda. Tehdit gibi açıklama bizzat eski Rusya Devlet Başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medmedev'den geldi. NATO Zirvesi'nde Ukrayna'ya yardımların artırılması kararı, Moskova'yı sinirlendirdi. Medmedev, "Çıldıran Batı başka bir şey düşünemiyor, bu bir çıkmaz sokak. 3. Dünya Savaşı yaklaşıyor" dedi.

"ASKERİ OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Ukrayna'da da silahla susmayacak. Medmedev, sonuçların Rusya için belli olduğunu aktararak "Askeri operasyonlar devam edecek" dedi.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, mevcut aşamayı soğuk savaş olarak görmediklerini ifade etti. Lavrov, Batı'nın çok kutuplu dünya düzeni kurmaya çalıştığını, bu doğrultuda kan dökmekten çekinmediğini aktardı.

