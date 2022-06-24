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Navigasyona aldanıp bu yolu kullanmayın: Uçuruma sürüklüyor! Çok sayıda kaza olunca mahalleli pankart astı

24.06.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'dan Uludağ'a çıkacakları navigasyondaki harita uçurumlu ve eğimi fazla yola yönlendirince vatandaşlar yolun girişine pankart asarak sürücüleri uyarmaya başladı. Navigasyonla bu yola gelen Uludağ yoluna çıkacak sürücüler ise pankartı görünce geri dönerek başka yolu kullanıyor. Fazla eğim ve keskin virajlarla dolu olan bu yolda çok sayıda aracın kaza yaptığı ve yolda kaldığı öğrenilirken, mahalle sakinlerinin sürücüleri sözlü olarak uyardığı da belirtildi.

Uludağ yolunda navigasyon uçuruma sürüklüyor. Navigasyondaki harita, bu yolu kullananları uçurumlu yola sürükleyince mahalleli pankart asarak tedbir aldı. Uludağ'a çıkacak olan vatandaşlar navigasyona adres yazdıklarında ana yoldan değil de Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi'ndeki kestirme yola yönlendiriliyor.

PANKART İLE TEDBİR ALDILAR: DİKKAT! NAVİGASYONA ALDANIP...

Fazla eğimli bu yol keskin virajlarla dolu olunca çok sayıda araç kaza yapıyor ve yolda kalıyordu. Çok sayıda araç sürücüsü bu yola girip kaza yapınca mahalleli de yolun başına şu uyarı yazısını astı:
"Dikkat; navigasyona aldanıp Uludağ yoluna çıkış için bu yolu kullanmayın. Tehlikeli viraj ve yokuş"

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Mahalle sakinleri sürücüleri sözlü de uyarıyor. Navigasyonla bu yola gelen Uludağ yoluna çıkacak sürücüler pankartı görünce geri dönerek başka yolu kullanıyor.

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"BU PANKARTI GÖREN SÜRÜCÜLER GERİ DÖNEREK BAŞKA YOLU DENİYOR"

Bu yolda çok sayıda kazanın yaşandığını ifade eden mahalle sakini Rami Avcı, "Mahallemizde bulunan bu yol Uludağ yoluna çıkıyor. Fakat yolun eğimi çok fazla ve çok dik. Navigasyon araçları buraya getiriyor. Bu araçlar bu dik ve virajlı yolu kullanınca yolda kaza yapıyordu. Kazalar çok fazla olunca pankart asılarak önlem alındı. Bu pankartı gören sürücüler geri dönerek başka yolu deniyor" dedi. (İHA)

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Bursa
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