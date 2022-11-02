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Nazilli Belediyespor'un altyapısındaki 27 oyuncu hastanelik oldu! Belediye başkanı açıklama yaptı

02.11.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da Nazilli Belediyespor'un altyapısında futbol oynayan 27 sporcu, mide bulantısı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç sporcular gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Nazilli Belediyespor'un altyapısındaki 27 oyuncu hastanelik oldu! Belediye başkanı açıklama yaptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 27 sporcu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Hastane önünde gazetecilere açıklama yapan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, tedavisi devam eden futbolcuların hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

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Özcan, aynı yemekten yiyen ancak herhangi bir şikayeti olmayan 18 sporcunun da tedbir amaçlı hastaneye getirildiğini belirtti.

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Kentte farklı ilçelerde de benzer vakaların yaşandığını anımsatan Özcan, şunları kaydetti:

"Diğer 18 arkadaşımız tedbir amaçlı hastanede tutuluyor. Bekleme sürelerinden sonra tesise gidecekler. Gerekli tahliller ve incelemeler yapılıyor. Nereden kaynaklandığı tespit edilecek ve sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır." (AA)

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