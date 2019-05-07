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"NDS Edebiyat Ödülü" Ömer F. Oyal'a verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 22:08 | Son Güncelleme

Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sionlular Derneği tarafından verilen NDS Edebiyat Ödülü'ne "Zamanın Lekeleri" isimli romanıyla yazar Ömer F. Oyal layık görülürken, Mansiyon Ödülü "Tekme Tokatlı Şehir Rehberi" isimli öykü kitabıyla yazar Mevsim Yenice'ye takdim edildi

İSTANBUL (AA) - Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre-Dame de Sionlular Derneği tarafından verilen "Notre-Dame de Sion (NDS) Edebiyat Ödülü" "Zamanın Lekeleri" isimli romanıyla yazar Ömer F. Oyal'a verildi.

Beyoğlu'ndaki Fransız Sarayı'nda gerçekleşen ödül töreninde konuşan Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Bushwalter, NDS Edebiyat Ödülü'nün sadece Türk-Fransız ilişkilerinde değil, aynı zamanda İstanbul'un kültür yaşamında önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Bushwalter, törenin iki ülke arasındaki dostluğun simgesel mekanı olan Fransız Sarayı'nda yapıldığına dikkati çekerek, "Jüri üyelerini büyük hassasiyetleri ve muhakemelerinin doğruluğu için tebrik etmek istiyorum. Geçen yıl Jean-Paul Didier-Laurent'a ödül verdikten sonra sıra iki Türk yazarı ödüllendirmeye geldi. Bu yılın galibi Ömer Faruk Oyal ile Notre-Dame Sion Edebiyat Mansiyonunu alacak Mevsim Yenice'yi tebrik etmek isterim." dedi.

Konuşmanın ardından NDS Edebiyat Ödülü "Zamanın Lekeleri" isimli romanıyla yazar Ömer F. Oyal'a, Mansiyon Ödülü ise "Tekme Tokatlı Şehir Rehberi" isimli öykü kitabıyla yazar Mevsim Yenice'ye takdim edildi.

Yazar Ömer F. Oyal, konuşmasında, Marcel Proust'un "Tüm büyük düşünürler temelde aynı şeyi düşünürler" sözünü hatırlatarak, "Bizler Türkiye'de yaşayanlar pek çok farklı döneme ve zamana dokunabilmek için oldukça müsait bir yerdeyiz. Bu da bazen kişiyi yıldırabiliyor. Zira uzak dönemlere ve pek çok kültüre dokunabilmemize rağmen pek de bir şeyin değişmediğini hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Oyal, ödülü kendi eserine layık gördükleri için jüri üyelerine ve Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi'ne teşekkür etti.

Törene, yarışmanın jüri başkanı Tomris Alpay'ın yanı sıra sanat ve edebiyat camiasından isimler katıldı.

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