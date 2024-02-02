HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti... Son ankette çok konuşulacak 'hayat pahalılığı' detayı! Her 5 kişiden 3'ü aynı düşünüyor

Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti... Son ankette çok konuşulacak 'hayat pahalılığı' detayı! Her 5 kişiden 3'ü aynı düşünüyor

02.02.2024 10:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet, terör, işsizlik, mülteci, ekonomi... Türkiye birçok sorun arasında en öne çıkan konusunda hemfikir oldu! Seçim anketlerinin sonuncusunda bu kez seçmene "Türkiye'nin en önemli sorunu" ve "Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek parti" soruldu. Vatandaşın çoğunluğunun dert yandığı sorun şaşırtmadı. Ancak ankette çok daha ilginç bir detay ise "Hangi parti" sorusuna gelen yanıtla ortaya çıktı.

Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti... Son ankette çok konuşulacak 'hayat pahalılığı' detayı! Her 5 kişiden 3'ü aynı düşünüyor

Türkiye adeta genel seçim atmosferinde bir yerel seçime doğru gidiyor. 31 Mart'a 2 aydan az bir süre kala seçmen sorunlarını hangi adayın çözeceğini sorgulamayı sürdürürken hemen hemen herkesin isyanı ekonomiden, hayat pahalılığından ileri geliyor. ASAL Araştırma'nın anketinin ortaya koyduğu bu sonucun yanı sıra katılımcıların güven duyduğu partiler olsa da hiçbir partiye güvenmeyen seçmen sayısının da bir hayli fazla olduğu görüldü.

VATANDAŞIN DEĞİŞMEYEN BİR NUMARALI GÜNDEMİ

ASAL Araştırma 21-29 Ocak aralığında 2 bin kişiye "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Katılımcıların açık uçlu yanıtladığı soruya büyük oranda gelen yanıt aynıydı: Ekonomi/hayat pahalılığı...

thumbs_b_c_60a9d890c3357a249f38cfade508cbc6

İŞSİZLİK İKİNCİ SIRADA

Katılımcıların yüzde 64,4'ü en önemli sorun olarak ekonomiyi/hayat pahalılığını gördüğünü belirtti. Ekonomiyle el ele giden işsizlik ise yüzde 6,3 ile ikinci sırada yer aldı. Ekonomi ve işsizliği eğitim, mülteciler, adalet ve terör sorunları izledi.

GFR3wXlXcAAG1Ld

PARTİLERE GÜVEN DUYMAYAN SEÇMEN

Anketin ikinci ayağındaki soru ise "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" şeklindeydi. Çıkan tabloda şaşkına çeviren bir detay yer aldı: Hiçbir partiyi tercih etmeyen katılımcılar hiç de azımsanacak oranda değil...

Katılımcılar yüzde 28,5'i tercihini AK Parti'den yana kullandı. AK Parti'yi yüzde 19,2 ile CHP, yüzde 5,6 ile DEM Parti, yüzde 4,2 ile MHP ve yüzde 3,9 ile İYİ Parti izledi.

"HİÇBİRİ ÇÖZEMEZ"

Diğer partileri tercih eden katılımcıların oranı yüzde 6,1 oldu. Fikri olmadığını belirten katılımcılar yüzde 9,5 oranında. Anket sonuçlarına damgasını vuran ise, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir partinin çözemeyeceğini düşünen yüzde 23 oranındaki katılımcılar oldu.

GFR4k9jWEAAAbPSBu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağış paralarının akıbeti belli oldu6 Şubat depremleri sonrası toplanan bağış paralarının akıbeti belli oldu
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildiIrak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Cinsel istismar davasında şaşkına çeviren anlar! Anne kızına inanmadıCinsel istismar davasında şaşkına çeviren anlar! Anne kızına inanmadı
Anahtar Kelimeler:
seçim anketi
En Çok Okunan Haberler
'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü

'Palalı Sabri' olarak biliniyordu! Sabri Çelebi öldürüldü

Anket sonucunda yüzde 65'in yanıtı aynı! Ne AK Parti ne CHP ne de İYİ Parti...

Anket sonucunda yüzde 65'in yanıtı aynı! Ne AK Parti ne CHP ne de İYİ Parti...

Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu!

Asgari ücret zammından önce yarı yarıyaydı: Emekli olmak isteyen ev hanımlarının ödeyeceği rakam belli oldu!

Erencan'ın bonservisi belli oldu! F.Bahçe...

Erencan'ın bonservisi belli oldu! F.Bahçe...

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

Son dakika! Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Su geçirmez monttan bota Columbia'nın en çok satanları ürünleri indirime girdi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

"Bu kadar rahat klasik ayakkabı bulamazsınız!" Kullanıcılarının favorisi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.