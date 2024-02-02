Ne AK Parti, ne CHP ne de İYİ Parti... Son ankette çok konuşulacak 'hayat pahalılığı' detayı! Her 5 kişiden 3'ü aynı düşünüyor

Türkiye adeta genel seçim atmosferinde bir yerel seçime doğru gidiyor. 31 Mart'a 2 aydan az bir süre kala seçmen sorunlarını hangi adayın çözeceğini sorgulamayı sürdürürken hemen hemen herkesin isyanı ekonomiden, hayat pahalılığından ileri geliyor. ASAL Araştırma'nın anketinin ortaya koyduğu bu sonucun yanı sıra katılımcıların güven duyduğu partiler olsa da hiçbir partiye güvenmeyen seçmen sayısının da bir hayli fazla olduğu görüldü.

VATANDAŞIN DEĞİŞMEYEN BİR NUMARALI GÜNDEMİ

ASAL Araştırma 21-29 Ocak aralığında 2 bin kişiye "Bugün Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" diye sordu. Katılımcıların açık uçlu yanıtladığı soruya büyük oranda gelen yanıt aynıydı: Ekonomi/hayat pahalılığı...

İŞSİZLİK İKİNCİ SIRADA

Katılımcıların yüzde 64,4'ü en önemli sorun olarak ekonomiyi/hayat pahalılığını gördüğünü belirtti. Ekonomiyle el ele giden işsizlik ise yüzde 6,3 ile ikinci sırada yer aldı. Ekonomi ve işsizliği eğitim, mülteciler, adalet ve terör sorunları izledi.

PARTİLERE GÜVEN DUYMAYAN SEÇMEN

Anketin ikinci ayağındaki soru ise "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözer?" şeklindeydi. Çıkan tabloda şaşkına çeviren bir detay yer aldı: Hiçbir partiyi tercih etmeyen katılımcılar hiç de azımsanacak oranda değil...

Katılımcılar yüzde 28,5'i tercihini AK Parti'den yana kullandı. AK Parti'yi yüzde 19,2 ile CHP, yüzde 5,6 ile DEM Parti, yüzde 4,2 ile MHP ve yüzde 3,9 ile İYİ Parti izledi.

"HİÇBİRİ ÇÖZEMEZ"

Diğer partileri tercih eden katılımcıların oranı yüzde 6,1 oldu. Fikri olmadığını belirten katılımcılar yüzde 9,5 oranında. Anket sonuçlarına damgasını vuran ise, Türkiye'nin sorunlarını hiçbir partinin çözemeyeceğini düşünen yüzde 23 oranındaki katılımcılar oldu.

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





