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Ne Instagram ne de WhatsApp: Ağustosun en çok indirilen sosyal medya uygulaması belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 11:14 | Son Güncelleme

Medya takip kurumu Ajans Press, ‘Finbold’ verilerinden elde ettiği bilgilere göre Tiktok’un diğer sosyal medya platformlarını geride bırakarak ağustos ayında 44,6 milyon kez indirildiğini açıkladı. Listede ikinci sırada ise 38,5 milyon indirilmesiyle TikTok'u Instagram’ın takip ettiği kaydedildi.

Ne Instagram ne de WhatsApp: Ağustosun en çok indirilen sosyal medya uygulaması belli oldu!

Medya takip kurumu Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl sosyal medya ile alakalı çıkan haber adedi 144 bin 287 olarak görüldü. Bu yıl içerisinde sadece TikTok ile çıkan haber adedi ise 2 bin 421 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde ise son dönemlerde ABD ve Çin arasında yaşanan TikTok gerginliği medyada en çok konuşulan başlıklar arasına girdiği gözlendi.

TİKTOK VE INSTAGRAM'I SÜRPRİZ BİR İSİM TAKİP ETTİ

Ajans Press, ‘finbold.com’ verilerinden elde ettiği bilgilere göre sosyal medya uygulamalarının indirilme sayılarını açıkladı. Verilere göre Tiktok Ağustos ayında 44,6 milyon kez indirildi. Listede ikinci sırada Instagram takip ederken uygulamayı geçtiğimiz ay 38,5 milyon kere indirildiği kaydedildi. Facebook indirilme sayısı ise 22,1 milyon oldu.

TikTok

TİKTOK EN ÇOK HANGİ ÜLKEDE İNDİRİLDİ?

Araştırma Apple ve Android Store olmak üzere ele alınırken, TikTok’u bu yıl en çok indiren ülkenin 99,8 milyon ile Hindistan olduğunu açıkladı. İkinci sırada ise 45,6 milyon indirilme ile ABD yer aldı. TikTok’un 72,8 milyon indirilme ile geçtiğimiz Mayıs ayında zirve yaptığı kaydedildi.

DHA

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