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  4. Ne kuruluk kalacak ne tahriş! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan akut egzamayı yatıştıran kür! 10 dakika bekletin, farkı görün

Ne kuruluk kalacak ne tahriş! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan akut egzamayı yatıştıran kür! 10 dakika bekletin, farkı görün

07.12.2023 10:08 | Son Güncelleme:
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Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan İbrahim Saraçoğlu egzama sorunu olanlar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Uzman isim, akut egzamayı yatıştıran kürü açıkladı. 5 dakikada hazırlanan kürü egzamalı bölgede 10 dakika bekletmek yeterli oluyor. İşte Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'nun açıkladığı o mucize yöntem...

Ne kuruluk kalacak ne tahriş! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan akut egzamayı yatıştıran kür! 10 dakika bekletin, farkı görün

Bitki ve meyvelerin sağlık üzerindeki etkileri yadsınamaz bir gerçek. Yaptığı açıklamalar ile sık sık gündem olan İbrahim Saraçoğlu egzamaya iyi gelen kürü duyurdu.

Doğanın nemlendirici, tahriş hafifletici özelliklere sahip dut kurusu ile egzamayı büyük oranda hafifletebilir, oluşan görüntünün önüne geçebilirsiniz.

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EGZAMA İÇİN DUT KURUSU KÜRÜ

1 avuç dut kurusunu 5 dakika boyunca klorsuz su içinde kaynatın. Su ılıdıktan sonra egzama olan bölgeyi bu su içinde 10 dakika bekletin. Bu kürün egzamadaki kızarıklık, kaşıntı ve yanmayı azalttığı bilinmektedir. İbrahim Saraçoğlu, bu noktada, kullanacağınız dut kurusunun bir yılı geçmemiş olmasına özen göstermeniz konusunda uyarıyor.

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FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Pek çok bitki ve meyve gibi bu bitki ve meyvelerin demlenerek hazırlandığı çayların birçok faydası vardır. İnsan sağlığını doğal yöntemlerle korumaya yardımcı görev alan ve oluşabilecek hastalıklara bariyer kuran bitki çaylarından biri de dut kurusu çayıdır. Dut kurusu çayı faydaları ise şu şekildedir:

İçerdiği demir sayesinde kalp sağlığını korumaya yardımcıdır.
Kan basıncını dengelemekte yardımcı görev alır ve kansızlık sorununu büyük ölçüde ortadan kaldırır.

Vücuttaki şekeri dengelediğinden diyabet hastalığı tedavisinde büyük bir rol oynar.

Bağırsağın işlevini düzenler.

İçerdiği yüksek oranda C vitamini sayesinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıkların tedavisinde destekleyicidir.

Bağışıklık sistemini güçlendirerek oluşabilecek hastalıklara karşı korur.

Cildin nemlenmesi ve gençleşmesi bakımından oldukça önemli bir yeri vardır.

Bebeklerde oluşan alerjen durumlarda 6. aydan sonra dut verilir fakat bu durum öncesinde mutlaka doktora danışılmalıdır.

Anne sütünün artmasını sağlar ancak hamile ve emziren anneler bitki çayı tüketimi için doktora başvurmalıdır.

Midenin işlevini düzenleyerek sağlıklı çalışmasına yardımcı olur.
Soğuk algınlığı hastalıklarında öksürüğü engeller.

Diş eti rahatsızlıklarını rahatlatır.

Karaciğeri güçlendirir.

Fazla kilolardan sağlıklı olarak kurtulmaya yardımcıdır, kalori değerinin düşüklüğünden dolayı diyet listelerine sıklıkla eklenir.
Sindirim sistemini düzenler ve sindirim şikayetlerini büyük ölçüde en aza indirir.

İçerisinde bulunan A vitamini sayesinde göz sağlığını korur.

Doktorlar tarafından önerilen dut kurusu çayı tedavi değil tedavi destekleyicidir. Dut kurusu çayının doğal olmasına rağmen değişen sebeplerle herkeste aynı etkiyi göstermeyeceği unutulmamalı ve bu bitkisel çay mutlaka doktora danışarak kullanılmalıdır. Bitki çayları önerilen miktarlardan fazla tüketildiğinde ya da vücudun alerjisi olduğu durumlarda vücutta alerjik reaksiyonlara ya da toksin etkilere sebep olabilir. Bu çayın sağladığı yararlardan faydalanabilmenin en önemli noktası ise doğru hazırlanıp yeterli tüketilmesidir.

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