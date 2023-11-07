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  4. Ne tabelayı gördüler ne kapanı! 10 dakika içinde aynı yola giren 4 araç peş peşe lastiklerinden oldu: Esenyurt'tan sıra dışı görüntüler

Ne tabelayı gördüler ne kapanı! 10 dakika içinde aynı yola giren 4 araç peş peşe lastiklerinden oldu: Esenyurt'tan sıra dışı görüntüler

07.11.2023 15:25 | Son Güncelleme:
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İstanbul'un yeni yapılan bir yoldan geçen sürücüler birer birer lastiklerinden oldu. Ters yöne giren sürücüler yolda tabela olmasına rağmen kapanı görmeyince bu kez esnaf ve çevrede bulunan vatandaşlar sürücüleri uyarmak için devreye girdi. Ancak bu da çare olmadı, uyarılara aldırmadan yola devam eden sürücülerin araçları kısa sürede kapanın yanındaki lastikçide kuyruk oluşturdu.

10 dakika içinde 4 aracın lastiklerini patlatan kapan sosyal medyanın gündeminde. Esenyurt'ta yaşanan sıra dışı olayı görüp duyanlar da sürücüler kadar şaşkına döndü.

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LASTİKLERİ BİRER BİRER PATLADI

Kuzuyolu'nda yeni yapılan bir yola ters yönden giren sürücüler ne kapanı fark etti ne de tabelasını. Ardı sıra kapandan geçen araçların lastiklerinin patladığı anlar kameralara yakalandı.

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Instagram'da paylaşılan ilginç görüntüler çok geçmeden sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Görüntülerde kapandan geçen bir aracın sürücüsünün araçtan inip kara kara lastiklerine baktığı, videoyu çeken kişinin ise "Ağabey seni uyarmıştık" dediği anlar yer aldı.

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LASTİKÇİNİN ÖNÜNDE KUYRUK OLUŞTU

Görüntüyü çeken kişi 10 dakika içinde 4 aracın lastiğinin patladığını, araçların oto lastikçinin önünde sıra olduğunu aktardı.

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