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Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı neden olur, nasıl geçer?

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
28.01.2024 17:00 | Son Güncelleme:
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Nefes darlığı, pek çok kişinin çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle hayatında birkaç kez yaşadığı rahatsızlık veren bir durumdur. Nefes darlığı, akciğerlerin havayı çekerken zorlanması durumuna denilir. Sigara tüketen kişilerde daha çok görülen bir sağlık problemidir. Nefes darlığı sorunu yaşayan kişilere tıbbi ve bitkisel tedaviler önerilir. Peki, nefes darlığına ne iyi gelir? Nasıl geçer?

Nefes darlığına ne iyi gelir? Nefes darlığı neden olur, nasıl geçer?

Tıp dilinde adı dispne olan nefes darlığı, genellikle göğüste kuvvetli bir daralma ve nefes alırken zorluk hissi yaşamakla belirti gösteren, ciğerlerin yeterli miktarda hava alamaması durumudur. Nefes darlığı çoğunlukla akciğerlerdeki problemlerden dolayı ortaya çıkar. Akciğer sorunları ile birlikte sigara kullanımı, egzersiz yapmamak, çevresel nedenler ve stres gibi faktörler de nefes darlığının sebeplerinden biri olabilir. Bununla birlikte kalp hastalıkları da bireyin nefes darlığı yaşamasına neden olabilir.

Nefes egzersizleri, diyafram nefesi ve çeşitli nefes alma yollarıyla birlikte buhar solumak ve yeşil çay, zencefil gibi doğal çözümlerin nefes darlığı şikayetine iyi gelen yöntemler olduğu bilinir. Nefes darlığı şikayetinin altında ciddi bir sağlık sorunu varsa tıbbi tedavi gerekebilir.

Nefes darlığı neden olur?

Kişinin nefes alırken zorlanma hissi yaşaması ve yeteri kadar nefes alamama hissi olarak adlandırılan nefes darlığı, akciğerden kaynaklı nedenler ve akciğere bağlı olmayan sebepler olarak iki ayrı başlık altında incelenir. Nefes darlığının sebepleri arasında çoğunlukla, akciğerde var olan sorunlar görülür. "Akciğerden kaynaklanmayan nefes darlığı neden olur?" sorusu ise, "bu tür nefes darlığı, kalp hastalıklarına ve psikolojik sebeplere bağlı olarak görülebilir" şeklinde yanıtlanır. Nefes almakta zorlanmak neden olur sorusunun yanıtları da şu şekilde sıralanabilir:

  • Anafilaksi
  • Astım
  • Karbonmonoksit zehirlenmesi
  • Kalbin etrafında aşırı sıvı birikmesi
  • KOAH
  • Koronavirüs
  • Kalp krizi
  • Kalp ritim bozukluğu
  • Kalp yetmezliği
  • Zatürre ve benzeri akciğer enfeksiyonları
  • Pnömotoraks (Akciğerlerden hava kaçması)
  • Akciğer kökenli kan pıhtısı
  • Ani kan kaybı
  • Solunum yolunda tıkanma

Nefes darlığına ne iyi gelir, nefes darlığı nasıl geçer?

Nefes darlığına kesin çözüm elbette bu soruna neden olan durumun saptanmasının ardından, uzman doktor tarafından uygun tedavi uygulanarak nefes darlığının giderilmesidir. Sıklıkla sorulan nefes darlığından kurtulmanın yolları sorusunun yanıtını vermek için nefes darlığı sorununa neyin sebep olduğu ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.

Altta yatan sağlık sorununun tedavi edilmesi ile birlikte, nefes darlığı şikayeti de ortadan kalkar. Bununla birlikte sigara tüketimini bırakmak, uzun süre kirli hava solumamak, kimyasal temizlik ürünlerini solumamak olası nefes darlığı sorunlarını önlemede yardımcıdır. Daha iyi bir nefes alma hissi için mutlaka doktor kontrolü yaptırılmalıdır. Nefes alma hissini rahatlamak için derin veya büzülmüş dudak nefesi, nefes egzersizleri, rahatlama teknikleri ve diyafram hareketleri önerilebilir. Karından derin nefes alarak, rahat veya destekli bir pozisyonda buhar soluyarak nefes darlığını engellemek mümkün olabilir.

Nefes darlığına evde çözüm: Nefes darlığına evde ne iyi gelir?

Nefes darlığı sorunu için öncelikle semptomun altında yatan nedeni bulmak gerekir. Tıbbi bir sorun söz konusu değilse nefes darlığını ne açar sorusunun yanıtı merak edilir. Nefes egzersizleri, diyafram nefesi, doğru pozisyonda durup nefes almak, buhar solumak ve zencefil tüketip yeşil çay ve sade kahve içmek gibi yöntemler nefes darlığını açabilecek yöntemler olabilir. Evde uygulanabilecek olan rahatlatıcı yöntemler ise aşağıdaki gibidir:

Soğan ve bal uygulaması: Bu yöntem, balgam söktürücü ve mukolitik özellikler taşır. Akciğerlerde meydana gelen balgamın sökülmesine yardımcı olarak hava kanallarını boşaltır. Bu tarif için;

  • Soğan ince dilimler şeklinde doğranır ve bir kasenin içine konulur.
  • Daha sonra 8 yemek kaşığı bal ilave edilir.
  • Bu şekilde 10-12 saat oda sıcaklığında bekletilir.
  • Nefes darlığı sorunu düzelene kadar günde 3 veya 4 kaşık tüketilebilir.

Nefes darlığının bitkisel çözümünde işe yarayabilecek yöntemlerden biri de 2 bardak kaynamış suyun içine ilave edilen 3 çay kaşığı nanedir. Bu naneli çayın gün içerisinde 1 bardak tüketilmesi nefes darlığına iyi gelebilir. Diğer bir nane kürü ise 3 yemek kaşığı süzme bal, içine 1 şeker kaşığı kuru nane ve 1 tutam taze karıştırılarak tüketilebilir.

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