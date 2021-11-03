HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Nehirde boğulmuştu! Kahreden 'sosyal medya' iddiası

Nehirde boğulmuştu! Kahreden 'sosyal medya' iddiası

03.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay’da iki arkadaşıyla Asi Nehri’ne atladıktan sonra boğularak hayatını kaybeden Cemil Şerekioğlu (19), Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi'nde toprağa verildi. 3 arkadaşın nehre, sosyal medyada video paylaşmak için atladıkları öne sürüldü.

Nehirde boğulmuştu! Kahreden 'sosyal medya' iddiası

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Antakya ilçesinden geçen Asi Nehri'nde meydana geldi.

Girdiği iddia yüzünden canından olduGirdiği iddia yüzünden canından oldu

SUYA ATLADILAR

Nehir üzerinden geçen yaya köprüsüne gelen Cemil Şerekioğlu ile arkadaşları Ö.F.B. (18) ve Y.A. (18), suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri nehre atlayan Ö.F.B. ve Y.A.’yı kurtardı ancak Şerekioğlu'na ulaşamadı. Kurtarılan iki genç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİR SAATLİK ARAMADAN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bir saatlik çalışmanın ardından Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Şerekioğlu'nun cesedi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Cemil Şerekioğlu için Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şerekioğlu ailesinin yakınları güçlükle ayakta durdu, Cemil Şerekioğlu’nun cenazesi, kılınan namazından ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞMAK İÇİN YAPTIKLARI İDDİASI

Bu arada Cemil Şerekioğlu ve iki arkadaşının bir sosyal medya platformunda video paylaşmak için nehre atladıkları iddia edildi. (DHA)

Arnavutköy'de kahreden olay! Balık tutarken denize düşen kişi boğulduArnavutköy'de kahreden olay! Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

5d14a5cb3cf3f6ac1a2367d87d3d1ffb

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
İstanbul Valiliği gün ve saat verip uyardıİstanbul Valiliği gün ve saat verip uyardı
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak?

Yeni yılda vergi, harç ve cezalar ne kadar artacak?

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Akşener'den HDP çıkışı: PKK'nın yanında konumlandırıyorum

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Erdoğan'la ilgili paylaşımlar sonrası Emniyet harekete geçti

Sonradan fark etti, özür diledi

Sonradan fark etti, özür diledi

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

Eşine sarkıntılık yapan arkadaşını döverek öldürdü

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek erkek duş jeli tavsiyeleri

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

TÜBİTAK'ı sarsan ölüm! Evinde cansız bedeni bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

"Aşkım" diyerek eve çağırdığı karısını vahşice öldürdü

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

Doktorlar teşhis koyamadı, bir ayda yatağa mahkum oldu

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

10 bin km uzaktan geldi, 500 bin lira harcadı, okla avladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.