Nehirde boğulmuştu! Kahreden 'sosyal medya' iddiası

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Antakya ilçesinden geçen Asi Nehri'nde meydana geldi.

SUYA ATLADILAR

Nehir üzerinden geçen yaya köprüsüne gelen Cemil Şerekioğlu ile arkadaşları Ö.F.B. (18) ve Y.A. (18), suya atladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine gelen AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri nehre atlayan Ö.F.B. ve Y.A.’yı kurtardı ancak Şerekioğlu'na ulaşamadı. Kurtarılan iki genç, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

BİR SAATLİK ARAMADAN SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bir saatlik çalışmanın ardından Şerekioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden gencin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Şerekioğlu'nun cesedi, otopsi için Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Cemil Şerekioğlu için Altınözü ilçesine bağlı Sarıbük Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Şerekioğlu ailesinin yakınları güçlükle ayakta durdu, Cemil Şerekioğlu’nun cenazesi, kılınan namazından ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞMAK İÇİN YAPTIKLARI İDDİASI

Bu arada Cemil Şerekioğlu ve iki arkadaşının bir sosyal medya platformunda video paylaşmak için nehre atladıkları iddia edildi. (DHA)





