Neler var neler: Apple'ın iPhone 12 tanıtım programı ortaya çıktı! İşte tanıtılacak cihazlar

Apple iPhone tanıtım etkinliği için her zaman Eylül ayını seçiyor. İlk iPhone'dan beri Eylül ayını tercih eden Apple, bu yıl ise ilk kez Eylül ayını atlamayı düşünüyor. İddialara bakılırsa koronavirüs salgını nedeniyle iPhone 12 serisinin üretiminde yaşanan sorunlar, Apple'ı lansmanı ertelemeye itiyor. Fakat bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılan bilgilere göre böyle bir erteleme söz konusu değil. Hatta sızıntıda daha da fazlası var; Mesela lansmanın başından sonuna kadar neler yaşanacak? sorusunun cevabı bile bu sızıntıda yer almakta.

EYLÜL'DEKİ APPLE ETKİNLİĞİNİN PROGRAMINI PAYLAŞTI

iPhone 12 için düzenlenmesi planlanan Eylül 2020 Apple tanıtım etkinliğinin programı, bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırıldı. Programın nasıl başlayacağı, nasıl ilerleyeceği, hangi cihazın ne zaman tanıtılacağı ve nasıl sonlanacağı dahi bu sızıntıda yer alıyor. Programa baktığımızda ise Apple'ın tanıtım etkinliğinde ilk olarak Apple CEO'su Tim Cook'un sahne alacağını, koronavirüs veya WWDC 2020 etkinliği hakkında kısa bir konuşma yapacağını görüyoruz. Fakat paylaşılanlara göre Tim Cook'un konuşması bununla da sınırlı kalmayacak.