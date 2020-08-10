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Neler var neler: Apple'ın iPhone 12 tanıtım programı ortaya çıktı! İşte tanıtılacak cihazlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.08.2020 15:31 | Son Güncelleme

Apple'ın iPhone 12 tanıtım etkinliği için yeni bir sızıntı geldi. Bir Twitter kullanıcısı, Apple'ın tanıtım etkinliğinin programını paylaştı. Eğer sızdırılan program doğruysa Apple Eylül ayındaki tanıtımında şov yapmayı planlıyor. İşte programa göre iPhone 12 ile birlikte Apple'ın duyuracağı cihazlar...

Neler var neler: Apple'ın iPhone 12 tanıtım programı ortaya çıktı! İşte tanıtılacak cihazlar

Apple iPhone tanıtım etkinliği için her zaman Eylül ayını seçiyor. İlk iPhone'dan beri Eylül ayını tercih eden Apple, bu yıl ise ilk kez Eylül ayını atlamayı düşünüyor. İddialara bakılırsa koronavirüs salgını nedeniyle iPhone 12 serisinin üretiminde yaşanan sorunlar, Apple'ı lansmanı ertelemeye itiyor. Fakat bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırılan bilgilere göre böyle bir erteleme söz konusu değil. Hatta sızıntıda daha da fazlası var; Mesela lansmanın başından sonuna kadar neler yaşanacak? sorusunun cevabı bile bu sızıntıda yer almakta.

EYLÜL'DEKİ APPLE ETKİNLİĞİNİN PROGRAMINI PAYLAŞTI

iPhone 12 için düzenlenmesi planlanan Eylül 2020 Apple tanıtım etkinliğinin programı, bir Twitter kullanıcısı tarafından sızdırıldı. Programın nasıl başlayacağı, nasıl ilerleyeceği, hangi cihazın ne zaman tanıtılacağı ve nasıl sonlanacağı dahi bu sızıntıda yer alıyor. Programa baktığımızda ise Apple'ın tanıtım etkinliğinde ilk olarak Apple CEO'su Tim Cook'un sahne alacağını, koronavirüs veya WWDC 2020 etkinliği hakkında kısa bir konuşma yapacağını görüyoruz. Fakat paylaşılanlara göre Tim Cook'un konuşması bununla da sınırlı kalmayacak.

SAHNE ÖNCE TİM COOK'UN

İddiaya göre Tim Cook daha sonra Apple'ın donanımları, servisleri ve hizmetleri hakkında bir kısa konuşma daha yapıp lafı Apple Card'a getirecek. Daha sonra ise Apple Card'ın daha fazla ülkeye açıldığı duyurulacak. Bundan sonra ise merakla beklediğimiz donanım tanıtımına geçilecek.

İLK TANITILAN ÜRÜN İPHONE 12 OLMAYACAK

Programa bakılırsa, tanıtılacak ilk ürün iPhone 12 ailesi değil, 8.nesil iPad olacak. Yeni Apple işi tableti Apple Watch Series 6 akıllı saat izleyecek. Bu iki üründen sonra ise nefesler tutulacak ve iPhone 12 ailesi sahneye çıkacak. Öncelikle iPhone 12 ve iPhone 12 Max'i tanıtacak olan Apple, iPhone'lara kısa bir ara vererek uzun zamandır üretilmesi beklenen AirTag'i kamuoyunun karşısına çıkartacak. Bundan sonra ise iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'e geçilecek. Etkinlik, AirPower ile sonlanacak.

İPHONE 12 ETKİNLİĞİ NE ZAMAN DÜZENLENECEK?

iPhone 12 tanıtım etkinliği olarak da adlandırabileceğimiz bu etkinliğin 8 Eylül'de ya da 22 Eylül'de düzenleneceği konuşuluyor. Fakat Apple, yukarıda bahsettiğimiz gibi tanıtım etkinliği Ekim ayına da sarkıtabilir. Bakalım Twitter kullanıcısının iddia ettiği gibi Apple böyle bir program ile mi sahneye çıkacak yoksa programını tamamen değiştirecek mi?

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